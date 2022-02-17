居屋、白居二下周五起接受申請　7新居屋提供8926個單位

房委會今日（17日）宣布，「出售居者有其屋計劃（居屋）單位2022」及「白表居屋第二市場計劃（白居二）2022」，將於2月25日上午8時至3月24日晚上7時期間接受申請，為期四個星期。「居屋2022」的申請費為250元，「白居二2022」的申請費為210元；同時申請兩者則為460元。

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房委會公布，七個新建居屋發展項目共8926個單位，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑。上述七個新建居屋平均售價臨時定於評定市值折減49%，即以五一折出售。

房委會將與房協推出聯合申請。合資格的申請者只需遞交一份申請表和接受一次審查，便可購買房委會的單位或房協的資助出售單位。

公眾可於明日（18日）開始在房委會為「居屋2022」及「白居二2022」設立的指定網站瀏覽或下載「居屋2022」及「白居二2022」的申請表及申請須知、新建居屋發展項目的售樓資料簡介，以及重售居屋單位和租置計劃回收單位的售樓簡介單張。

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公眾亦可由本月25日起，到樂富房委會客戶服務中心、房委會綠置居銷售小組辦事處、房委會轄下各屋邨辦事處和分區租約事務管理處，以及房協轄下各出租屋邨辦事處索取紙本申請表及其它相關資料。

「居屋2022」及「白居二2022」預計於今年第二季分別進行攪珠，並在同年第四季，「居屋2022」開始選樓，及向「白居二2022」合資格申請者發出批准信。

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