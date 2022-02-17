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【居家享受】疫下音響需求急升　Soundbar成搶手貨

商業 13:26 2022/02/17

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港人留家消遣時間增加，帶動影音器材需求，盼在家亦有戲院感覺。（譚以諾攝）

戲院等娛樂場所停業，假期港人亦寧願留家消遣，帶動影音器材需求。加上串流平台普及，不少人亦希望在家有迷你私人影院。有商戶反映，近期Soundbar的銷售額上升2至3成。

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環球電器行店長譚先生表示，自第五波疫情爆發後，近月亦是電視機、音響設備等產品的銷售高峰期。他估計此類影音產品的銷售額較之前增加約30%，當中以音響的升幅尤其顯著。「以往沒時間在家聽音樂、看電影的客人，現時會有更多時間在家中看電視、電影；亦有不少電視已內置Netflix。」譚續指，港人留家看電影等習慣轉變，令用戶發現電視的聲效質素不足，便會有意慾購買音響，「令家中亦做到戲院的感覺」。

音響比以前易入屋　顧容欲升級

譚先生又透露，有約8成顧客是花費2,000至3,000元購買Soundbar，而購買影音擴音機配8至10個喇叭的音響發燒友亦有，大約花費3萬至6萬元左右。他認為疫情令音響產品比以往更易「入屋」。

以前可能男戶主想買，但女戶主拒絕，但現在成功購買的機會增加。

另一間主售影音家電的商戶「奧創數碼」，其負責人黃小姐同樣表示，Soundbar生意近期增加2成左右。她估計原因是在家時間增加，便想把家裏的影音設備升級。客人的消費金額約3,000至9,000元，部分客人家中已有Soundbar，故他們再購買的價位便會提升至5,000元，甚至是9,000元。

她又指，更換舊電視的顧客亦有增加，特別是當串流平台Disney+在港推出後，有一群家庭客與子女共同看電視的機會增加，便希望其電視有更多功能，「有不少查詢亦是關於能否觀看Disney+」。

音響設備價格不離地　新客易入手

而音響專門店「聯興電業」負責人劉先生則透露，Soundbar生意額同樣升2成。

有很多人亦換電視，甚至客廳放一套、睡房放一套。

他認為自從Netflix漸漸普及後，多了年輕人及女性顧客了解音響，吸引了新客群。疫情下亦有愈來愈多用家希望提升家庭影院音響，盼達到戲院級數的環繞音效，例如花5,000、6,000元購買環繞聲擴音機。

劉又提到，現時不少音響設備的價格亦並非高不可攀，即使是全新設置一套家庭影院音響，亦只需1.5萬元，令不少新客更願意入手。他續指，除了影片外，在家中使用音樂串流平台亦使更多顧客購買串流播放器（Streamer），用於減少數碼音樂輸出失真，可提升音質。

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記者：葉泳珊

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