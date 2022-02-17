▲ 【股神拍檔】芒格：投資中國較巴菲特更放心 批虛擬貨幣如性病、馬斯克諷：芒格曾稱Tesla將崩潰（附重點言論）

「股神」巴菲特拍檔、巴郡副董事長芒格（Charlie Munger）於旗下Daily Journal會議講述最新投資觀點。芒格近月多次經Daily Journal增持阿里巴巴 （09988） ，他回應提問時稱，部分中國公司價值和競爭力都較對手好，「也較美國對手來得便宜」。

席中有提問提及為何巴菲特不買阿里巴巴，芒格稱，「巴菲特喜歡在他自己放心的領域投資，出於某些原因，我對中國的放心程度要超過他。」芒格被視為巴郡投資比亞迪的主要推手之一，而比亞迪是巴菲特、巴郡在大中華市場僅有持主要股權的公司。

芒格旗下Daily Journal近月持續增持阿里巴巴，據公司向監管文件提交文件，Daily Journal去年底持有60.2萬股阿里巴巴ADS（美：BABA），較前季度再增近一倍。

芒格再批加密貨幣 馬斯克：他2009年預告Tesla死亡

芒格也再次在會上狠批加密貨幣發展，不單再次形容如老鼠藥，「我很驕傲能避開加密貨幣……它就像某種花柳病」。

不過，其言論很快便引起活躍加密貨幣的Tesla 創辦人馬斯克（Elon Musk）反駁，馬斯克未有直接反駁芒格觀點，但指出自己2009年曾與芒格共晉午餐，「他全餐飯都講述各種Tesla會失敗的方式」。

馬斯克稱，我當時很傷心兼和芒格說：「我認同你所有觀點，我們很可能撐不住，但一切都值得嘗試。」

▲ Tesla 創辦人馬斯克社交平台發文指，芒格曾看淡Tesla

股神拍檔 芒格會上其他重點言論：

論中國市場、中美關係

中國是現代化大國，有如此龐大的人口，過去30年實現巨大的現代化。我們在中國投資了一些資金，因為在企業實力和證券價格方面，我們在中國可以獲得的價值比在美國要多。 我希望中美可以有更友好關係。試想想中國和美國容許關係惡化是多麼愚蠢。

論數碼貨幣、美國市場

我很欽佩中國直接禁止加密貨幣，我認為他們是對的、我們放任的做法是錯的。 數碼貨幣早已存在，名字叫銀行帳戶。銀行跟聯儲局系統早已緊密相依。 我是輕視加密貨幣。有些人認為這代表現代化，但這只是方便敲詐勒索、綁架、逃稅的貨幣。 蘋果、微軟及Alphabet未來50年仍有望保持強大競爭力。我承認我半世紀曾這樣看報紙業，可惜我錯了。 我們遇到的（通脹）問題可能比聯儲局主席沃爾克（Paul Volcker，1970年代美聯儲舵手）所面臨的問題更嚴重，而且更難解決。

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