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【YouTube】YouTube增「Shorts」短片架　加強內容推廣

科技 13:30 2022/02/17

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YouTube的Shorts短片至今已累積了超過5萬億次的瀏覽量，而且在印度特別受歡迎。（法新社）

YouTube近年積極加強短片方面的發展，在市場競爭上為TikTok帶來不少壓力。日前YouTube再宣布，在桌面版的YouTube頻道頁面上，新增一個名為「Shorts」的短片架，並在一個單獨位置顯示該頻道的Shorts短片內容。

當YouTube創作者頻道上傳了短片到Shorts後，就會顯示在頁面上一個單獨位置。（Youtube截圖）

從上述例子可見，當YouTube創作者頻道上傳了短片到Shorts後，就會顯示在頁面上一個單獨位置。YouTube表示，這安排可讓Shorts內容提供更具體的關注，並帶動更多觀眾，使Shorts成為更重要的宣傳元素。

【洗腦神曲】跳出YouTube　Baby Shark電影料2023年上映

YouTube在近期的報告提到，迄今為止，Shorts短片已經累積了超過5萬億次的瀏覽量，而且在印度特別受歡迎，相信YouTube加入Shorts短片功能後，將幫助其創作者提高其頻道表現。

【YouTube更新】YouTube預告2022年界面更新　擴充創作者盈利方式、影片類型發展

Shorts作為YouTube頻道一個重要的元素，有望為創作者賺取更多收入。YouTube希望能藉此向意見領袖（KOL）展示其更廣泛的流量潛力，相比TikTok更具吸引力。

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

責任編輯：陳卓賢

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