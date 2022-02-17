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【疫苗股】 麗珠醫藥新冠疫苗加強劑有進展 臨床對Omicron具保護力

股樓投資 13:02 2022/02/17

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麗珠醫藥（01513）新冠疫苗加強劑有進展，公司與中科院合研新冠疫苗加強劑對於Omicron產生良好保護力。消息帶動下，股價高見30.3元，最多升6.7%，至中午收報29.3元，升3.2%。

同場加映﹕【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

麗珠醫藥公布，與中科院合研的「重組新型冠狀病毒融合蛋白疫苗」（V-01）已完成序貫加強Ⅲ期臨床試驗的中期主資料分析，並獲得了關鍵性數據。根據現階段分析的試驗結果顯示，V-01序貫加強後與兩針滅活疫苗對比，V-01序貫加強組和兩針滅活疫苗組人年發病率分別為6.73%和12.80%，具有顯著性差異；V-01序貫加強後的絕對保護力為61.35%。

【大行報告】瑞銀料社交距離措施或維持逾90日 2至3月零售或大跌兩成 看好領展疫市下跑贏行業【見下頁

    點擊圖片放大
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公司表示，有關數據表明V-01序貫加強對於Omicron感染導致的新型冠狀病毒，可產生良好的保護力，同時，未發現有值得關注的安全性問題。

同場加映﹕【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

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記者：郭秀慧

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疫苗 冠狀病毒 疫情 麗珠醫藥（01513）

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