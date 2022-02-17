【疫苗股】 麗珠醫藥新冠疫苗加強劑有進展 臨床對Omicron具保護力

麗珠醫藥（01513）新冠疫苗加強劑有進展，公司與中科院合研新冠疫苗加強劑對於Omicron產生良好保護力。消息帶動下，股價高見30.3元，最多升6.7%，至中午收報29.3元，升3.2%。

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麗珠醫藥公布，與中科院合研的「重組新型冠狀病毒融合蛋白疫苗」（V-01）已完成序貫加強Ⅲ期臨床試驗的中期主資料分析，並獲得了關鍵性數據。根據現階段分析的試驗結果顯示，V-01序貫加強後與兩針滅活疫苗對比，V-01序貫加強組和兩針滅活疫苗組人年發病率分別為6.73%和12.80%，具有顯著性差異；V-01序貫加強後的絕對保護力為61.35%。

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公司表示，有關數據表明V-01序貫加強對於Omicron感染導致的新型冠狀病毒，可產生良好的保護力，同時，未發現有值得關注的安全性問題。

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記者：郭秀慧