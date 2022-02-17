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【網絡安全】搵工要小心！　假冒LinkedIn詐騙電郵數目大增232%

科技 13:01 2022/02/17

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新冠疫情引致大辭職潮，不少人會在LinkedIn上求職。然而，近日網絡安全公司Egress的報告顯示，自本年2月初以來，冒充LinkedIn電子郵件的網絡釣魚攻擊增加了232%，網絡安全威脅不斷。

據ZDnet報道指，這些詐騙電郵使用了LinkedIn的標誌、品牌顏色和圖表。電郵內容方面，網絡犯罪分子會使用其他知名企業的名稱，例如美國運通（American Express）、美國CVS藥局等，減輕用戶戒心。當用戶在Outlook 365點擊電郵的連結後，就會將受害者傳送到一個釣魚網站，誘騙他們輸入LinkedIn的登錄憑證，不法分子繼而獲取有關資料。

【加密貨幣】Twitter允許用戶　用以太坊打賞創作者

網絡安全公司nVisium高級軟件工程師Yehuda Rosen稱，LinkedIn一直都會頻繁地傳送電子郵件至用戶，多數內容是「你本週出現了 4 次搜尋」、「你有 1 條新消息」和「你的個人資料與這份工作相匹配」等。而不少LinkedIn用戶已經習慣收到LinkedIn的電子郵件。他們未必會仔細檢查每封電子郵件，因此會不小心開啟不法分子冒充的Linkedin電郵。

【Twitter】Twitter推新功能　助用戶識別自動推文帳戶

Egress指出，現時情況令人擔憂，不法分子的攻擊能繞過了傳統的電子郵件安全防禦措施，加上很多人正在尋找新工作，令他們更大可能點擊冒充LinkedIn的惡意電郵。

Egress建議，廣大企業都應審視其網絡安全系統，避免出現LinkedIn的情況。而用戶在點擊含有連結的電子郵件時，也應格外小心。用戶亦可選擇直接前往LinkedIn的官方網站，查看消息，降低不小心開啟虛假Linkedin電郵的機會。

【Spotify】Spotify收購Podsights、Chartable　加強Podcast廣告及營銷成效

責任編輯：吳嘉雯

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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