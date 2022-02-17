【網絡私隱】Android將免受App數據追蹤　Google：盡力平衡廣告商和用戶利益

▲ Google昨（16日）也表示將制定新私隱措施，取消在Android設備上追踪用戶數據的能力。（法新社資料圖片及官方網站截圖）

應用程式（App）數據追蹤的用戶私隱政策成為熱話，除了Facebook母公司Meta日前以9,000萬美元（約7億港元）結束有關用戶私隱的官司，Google昨（16日）也表示將制定新私隱措施，取消在Android設備上追踪用戶數據的能力。外界推測，該措施或打擊Meta等以數據追蹤廣告為主的企業。

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據外媒《CNN》報道，Google將啟動以保護用戶私隱為主的廣告解決方案「私隱沙盒」（Privacy Sandbox），將會限制App開發商與第三方，共享用戶數據和數據追蹤的能力。Google表示，相關政策旨在減少用戶在不知情的情況下，被收集數據的可能性。

公告發布後，各大依賴數據定向廣告的科技企業的股價亦影響，如Facebook母公司Meta、Snapchat、Twitter和Pinterest等。Android安全和私隱產品管理副總裁Anthony Chavez透露，Google現有的追蹤技術至少還會沿用2年，取消之前亦向業界提供「實質性通知」。

事實上，Google除了加強App的數據追蹤規管外，該企亦正加強旗下瀏覽器Chrome的私隱保護，正研究儲存用戶瀏覽資訊Cookie的替代方案。

Google表示，該企正計劃與開發人員合作構建新系統，將平衡廣告商和私隱專家的意見，將不會以「一刀切」的方式限制數據追蹤。

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責任編輯：文睿

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