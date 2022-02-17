【大屏手機】HONOR 50 Lite中階大屏幕手機 $1,998 即日開售

▲ (Honor官方圖片)

智能手機廠商榮耀香港（HONOR Hong Kong），今日(17日)推出中階型號智能手機HONOR 50 Lite，配備特大6.67吋IPS屏幕及旗艦級6400萬像素鏡頭，另配Android 11操作系統，售價$1,998港元，即日發售。

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HONOR 50 Lite為該品牌中階手機，配上6.67吋FHD IPS（1,080 x 2,376）屏幕，具備60Hz刷新率及DCI-P3廣色域，更採用1.05mm超窄邊框，能實現94.4%屏幕佔比，打機、睇戲都有高質素表現。

旗艦級影相鏡頭

此外，機背的環狀設計內藏共四種不同模式鏡頭，用戶可因應需要拍出心中所想。前置自拍鏡頭部分，則採用1600萬像素感光元件及具智能美化功能。

HONOR 50 Lite 四組鏡頭：

●f/1.9光圈的6,400萬像素後置主鏡頭

●800萬像素超廣角鏡頭

●200萬像素微距鏡頭

●200萬像素的景深鏡頭

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其他規格，HONOR 50 Lite採用Qualcomm SDM662八核處理器、8GB RAM+128GB ROM、內置4300mAh電池容量及66W榮耀快充，另再以Android 11操作系統運作，備有深海藍（Deep Sea Blue）及鈦空銀（Space Silver）兩機身顏色選擇。

責任編輯：向頌勤

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