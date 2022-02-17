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【大屏手機】HONOR 50 Lite中階大屏幕手機 $1,998 即日開售

科技 12:54 2022/02/17

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(Honor官方圖片)

智能手機廠商榮耀香港（HONOR Hong Kong），今日(17日)推出中階型號智能手機HONOR 50 Lite，配備特大6.67吋IPS屏幕及旗艦級6400萬像素鏡頭，另配Android 11操作系統，售價$1,998港元，即日發售。

【機械人】南韓計劃2023年允許機械人　使用道路運送食品

HONOR 50 Lite為該品牌中階手機，配上6.67吋FHD IPS（1,080 x 2,376）屏幕，具備60Hz刷新率及DCI-P3廣色域，更採用1.05mm超窄邊框，能實現94.4%屏幕佔比，打機、睇戲都有高質素表現。

旗艦級影相鏡頭
此外，機背的環狀設計內藏共四種不同模式鏡頭，用戶可因應需要拍出心中所想。前置自拍鏡頭部分，則採用1600萬像素感光元件及具智能美化功能。

HONOR 50 Lite 四組鏡頭：
●f/1.9光圈的6,400萬像素後置主鏡頭
●800萬像素超廣角鏡頭
●200萬像素微距鏡頭
●200萬像素的景深鏡頭

【機迷熱話】任天堂淘汰3DS　官方網上商店將分階段關閉

其他規格，HONOR 50 Lite採用Qualcomm SDM662八核處理器、8GB RAM+128GB ROM、內置4300mAh電池容量及66W榮耀快充，另再以Android 11操作系統運作，備有深海藍（Deep Sea Blue）及鈦空銀（Space Silver）兩機身顏色選擇。

責任編輯：向頌勤

三星（Samsung）近日舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22Ultra！

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