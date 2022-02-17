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【環保股】中國啟動第三次全國土壤普查 環保概念有得炒？

股樓投資 13:02 2022/02/17

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中國國務院日前印發《關於開展第三次全國土壤普查的通知》，決定自2022年起開展第三次全國土壤普查，利用四年時間全面查清農用地土壤質量。結果，刺激在A股上市的環保概念股先行一步，啟迪環境（深：000826）、冠中生態（深：300948）、博天環境（滬：603603）等股價均在周四（17日）漲停。

【同場加映】溫股知新：藍籌業績期在即 生科金融股分析

資料顯示，距離1979年開展的第二次全國土壤普查，至今已經過去逾40年。期間經歷經濟與農業的快速發展，導致土地資源利用規模、方式等都發生巨變，新污染物風險增加，土壤安全風險加劇。同時，國務院辦公廳上周又發布加快推進城鎮環境基礎設施建設通知，提出健全價格收費制度，完善污水、生活垃圾、危險廢物、醫療廢物處置價格形成和收費機制，積極推行差別化排污收費，建立收費動態調整機制，確保環境基礎設施可持續運營。

【延伸閱讀】2022年部署：麥格理料今年中資股具4大投資主題 潛在受惠股達25隻，請按【見下頁

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首創證券表示，穩增長背景下，基建投資是重要方式，環境基礎設施投資也將成為穩增長的重要領域。污水處理、生活垃圾處理、固危廢處理及資源化領域的環保企業將迎來更多業務機會。

【同場加映】青姐話：疫情無限 唯有等V彈

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記者：林衛

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