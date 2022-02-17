【財政預算案2022】香港總商會料今年香港經濟增長僅1.2%、失業率見4.8%　促支援企業、派4000元消費券

▲ 【財政預算案2022】香港總商會促支援企業免倒閉、派4000元消費券 削GDP預測至1.2%、失業率料升至4.8%

香港最大商會組織——香港總商會促請港府下周公布的《財政預算案2022》推出措施，避免企業倒閉，同時投放資源提升香港長遠競爭力。另外，由於疫情惡化，香港總商會修訂本港今年經濟預測，預料今年經濟實質增長1.2%，較去年12月的預測為2.8%大幅下調。

同時，香港總商會對本港至年底的整體通脹的最新預測為2%，去年12月預測為2.2%；至年底的失業率由原預測的3.7%，調整為4.8%；零售銷售增長為負2%，原預測為5%；商品出口增長由原預測的7%下修至6%。

總商會表示，在早前向政府提交的預算案建議書中提出，政府應加強資助企業應用數碼科技，並繼續協助企業在可行情況下提升自動化水平。此外，當局應簡化招聘本港以外（包括內地） 員工的程序，尤其是人手嚴重短缺的行業。

隨着第五波疫情來襲，香港經濟前景轉差。總商會已就2022至23年度《財政預算案》向財政司司長提呈了一系列政策建議，包括：

加強政府財政支援措施，扶助在疫情下受影響的行業和保就業；

推出新一輪消費券計劃，金額合共最少4000元；

一次性寬減2021至22課稅年度百分之百的利得稅、薪俸稅及個人入息課稅，每宗個案以2萬元為上限；

引入虧損轉回安排，協助在疫情下虧損累累的企業、尤其是中小企重整旗鼓。

總商會主席王冬勝表示，在多個前所未有的因素影響下，國際形勢正急速轉變。香港作為國際金融和商業中心，必須繼續發揮競爭優勢，同時拓展新領域。這些措施將能有效向國際投資者和本地市民展示香港由始至終仍然是一個充滿活力、開放的城市。

王冬勝又指，Omicron變種病毒無可避免會延後通關，令企業回復常態之路變得更為崎嶇。雖然部分企業能夠改以遙距工作模式維持經營，然而不是所有企業都適合這樣做；以接觸密集型行業為例，若然嚴厲的社交距離規定延長實施，這類行業所受的影響將尤其嚴重，因此希望政府能盡快就此制定對策。

美聯儲勢狂加息利好美元？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢

相關文章：

【財政預算案2022】ACCA料港府今年財赤僅60億 籲加碼電子消費券至7500元

【財政預算案2022】德勤料港府反錄588億元盈餘 連續兩家「四大」撐派電子消費券

【財政預算案2022】畢馬威中國籲政府再派5000元電子消費券、允遲交稅 料財赤僅370億元