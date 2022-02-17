【外資流向】北向資金減持熱門賽道股 最近換馬咩股？

據內地報道，2022年北向資金的投資風格發生明顯轉變，在加倉金融、周期板塊的同時，減持醫藥、計算機、新能源等前期熱門賽道。分析人士指出，北向資金減倉前期熱門賽道，主要是累計漲幅較大、估值不再便宜。同時，以北向資金為代表的外資加倉A股的趨勢不改，只是流入節奏會有變化。

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相較於2021年，外資進入A股市場的步伐在一定程度上放緩。2月11日、15日和16日三個交易日，北向資金分別淨流出37億元（人民幣，下同）、35億元和16億元。Wind數據顯示，去年12月北向資金淨流入A股達889億元，2022年1月降至438億元，2月以來的淨流入規模僅為17億元。

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在持倉方面，北向資金青睞的方向也有明顯變化。Wind數據顯示，2022年以來，北向資金開始加倉金融、周期等板塊，同時減倉了醫藥、計算機、新能源等板塊。2月以來，在北向資金前十大活躍成交股中，中國平安（滬：601318）獲淨買入10.34億元、招商銀行（滬：600036）獲淨買入7.74億元，寧德時代（深：300750）遭淨賣出12.39億元，隆基股份（滬：601012）遭淨賣出6.8億元。

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記者：林衛