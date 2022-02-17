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【保費收入】五大險企1月保費收入出爐 內險股獲唱好

股樓投資 13:03 2022/02/17

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5家上市內險相繼披露了1月保費數據後，合計實現保費收入5,719.61億元（人民幣，下同），按年增長1.9%。個別來看，除中國人壽（02628）保費收入負增長外，其餘總保費均呈正增長的態勢。其中，中國人保（01339）實現保費收入1,155.12億元，按年增長17.9%，是唯一一家錄得雙位數增長的內險。

【同場加映】溫股知新：藍籌業績期在即 生科金融股分析

另外，中國平安（02318）以1,364.86億元保費，繼續成為保費收入最多的險企，按年增長1.2%。中國太保（02601）、新華保險（01336）保費收入分別為768.95億元、358.68億元，按年增長2.3%、3.6%，反映各家內險企的保費增速分化較為明顯。

【延伸閱讀】2022年部署：瑞銀維持恒指本年目標27000點 最新看好7隻本地股，請按【見下頁

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廣發證券認為，壽險負債端最黑暗時間過去，加上極低的估值和冰點的機構持倉水平的背景下，資產端的改善和市場風格的切換有望推動壽險板塊修復。華西證券認為，內險板塊因機構低配、超跌、資產端地產行業邊際改善，呈現超跌反彈的行情。尤其是2022年初以來的低估值偏好，一方面為保險板塊帶來潛在的資金流入，一方面保險資管在相關板塊的權益持倉有望實現良好收益。

【同場加映】青姐話：疫情無限 唯有等V彈

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記者：林衛

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中國人民保險集團（01339） 中國平安（02318） 內地保險股 港股 板塊 新華保險（01336） 中國人壽（02628） 中國太保（02601） 中國

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