【英國王室】英女王與查理斯傳借錢安德魯 解決性侵案賠償

英國安德魯王子的性侵案件日前達成和解，估計需支付約1,200萬英鎊的賠償。英國傳媒報稱，英女王借錢予二子，幫忙和解性侵案。同時，王儲查理斯被指向弟弟施壓，要求他和解避免出庭應訊，減少影響王室聲譽。

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英國《太陽報》引述王室消息人士，稱查理斯（Prince Charles）上周與母親英女王（Queen Elizabeth）會晤後去信安德魯（Prince Andrew），敦促他理性處理案件。據悉，王室憂慮安德魯繼2019年接受訪問後。再次被擊潰。

消息人士透露，因估計案件需長時間審訊及預計會公開過程，英女王及查理斯不贊同安德魯出席聆訊，在要求應訊日期出爐後便著手和解，必須在3月10日前達成和解，趕在控方律師前往英國質問安德魯前完成。英女王及查理斯同意協助和解金額後，律師在周末便促成和解。

由於瑞士的滑雪小屋轉手交易未完成及有貸款未還，安德魯未有足夠資金，在3月17日支付和解所需的1,200萬英鎊（約1.27億港元）及案件相關法律費用。查理斯及英女王預料私人為安德魯提供貸款，直至後者解決現時的財政困難。

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責任編輯：吳漢培