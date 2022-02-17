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烏克蘭、俄羅斯局勢升溫 全面開戰機會不大

股市 12:38 2022/02/17

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烏克蘭、俄羅斯局勢拉鋸，港股自1月6日曾創22709低位後，於烏俄戰況升溫期內至今卻升逾1000點，為何港股似不受地緣政治影響？還有甚麼因素可刺激港股再升？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）分析因由。立即點擊收看／收聽：【精華速睇】

**美國加息如何影響滙市？ 外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢**

欄名 : 3分鐘睇股

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【美股期貨】俄烏局勢突升級　美長債息跌穿2厘　道指期貨急挫135點、納指期貨跌近1%（不斷更新）
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