烏克蘭、俄羅斯局勢升溫 全面開戰機會不大 股市 12:38 2022/02/17 分享： 烏克蘭、俄羅斯局勢拉鋸，港股自1月6日曾創22709低位後，於烏俄戰況升溫期內至今卻升逾1000點，為何港股似不受地緣政治影響？還有甚麼因素可刺激港股再升？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）分析因由。立即點擊收看／收聽：【精華速睇】 **美國加息如何影響滙市？ 外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 吉利午後升幅擴大 突破十天綫 2022/02/16 吉利午後升幅擴大 突破十天綫 中海油883升近2% 油價回吐短炒要借機鬆綁？ 2022/02/16 中海油883升近2% 油價回吐短炒要借機鬆綁？ 咖啡也通脹 星巴克內地售價上調1至2元 2022/02/16 咖啡也通脹 星巴克內地售價上調1至2元 華虹半導體1347跑輸同業追落後 38元有貨幾錢獲利？ 2022/02/16 華虹半導體1347跑輸同業追落後 38元有貨幾錢獲利？ 美國3月加息幾多厘？兩大假設分析美股走向 2022/02/16 美國3月加息幾多厘？兩大假設分析美股走向 你可能感興趣 吉利午後升幅擴大 突破十天綫 14:29 2022/02/16 吉利午後升幅擴大 突破十天綫 中海油883升近2% 油價回吐短炒要借機鬆綁？ 14:32 2022/02/16 中海油883升近2% 油價回吐短炒要借機鬆綁？ 咖啡也通脹 星巴克內地售價上調1至2元 15:08 2022/02/16 咖啡也通脹 星巴克內地售價上調1至2元 最新專欄文章 更多 溫傑新「七小福」股價跟進：其中一隻「修成正果」升逾半成破頂！ 今日 溫傑新「七小福」股價跟進：其中一隻「修成正果」升逾半成破頂！ 洛鉬3993股價高位整固 稱會適應新能源產業發展積極擴產確保鈷供應 今日 洛鉬3993股價高位整固 稱會適應新能源產業發展積極擴產確保鈷供應 加息vs動態清零 哪一樣對港股影響較大？ 今日 加息vs動態清零 哪一樣對港股影響較大？ 華潤電力836現價有支持？剖析三個大跌原因 今日 華潤電力836現價有支持？剖析三個大跌原因 美國聯儲局指短期內加息 市場已初步消化 今日 美國聯儲局指短期內加息 市場已初步消化 烏克蘭 俄羅斯 戰爭 戰爭片 H股 財富及資產管理 港股 加息 外滙 羅斯