【美國疫情】確診按周跌4成 下月料更新防疫指引

繼歐洲多國計劃放寬防疫指引後，美國的新冠確診個案按周下跌4成，美國官員表示正為疫情下一階段做準備。美國疾控中心（CDC）指，美國或於下月初修改防疫指引，調整戴口罩及新冠檢測等防疫措施的建議。

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根據CDC的數據，美國7天平均確診個案較前一周大幅下跌4成，而每日平均住院新冠患者人數也急跌28%，每日平均死亡人數也下跌9%。

美國已有75.83%的人口接種最少1劑新冠疫苗，有64.25%人口完成接種疫苗。

白宮抗疫協調員齊茨（Jeff Zients）表示，美國正邁向一個新冠疫情不再成為危機、人們可以防範及治療這種疾病的時代。他表示政府首要任務仍是對抗Omicron變種，但同時也為未來做準備。

CDC總監華倫斯基（Rochelle Walensky）表示，CDC正在衡量新冠肺炎疫情的新指南，包括何時戴口罩，又指醫院住院率將成為一個關鍵指標。

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她透露CDC預計將於本月底或下月初發布多項經修訂的指引，大約與美國幾個州取消口罩令時間一致。

華倫斯基表示當局希望經修訂指引有助民眾暫時解除戴口罩等防疫措施，但一旦疫情惡化仍有辦法重新執行這些措施。

她又警告人們屆時如出現新冠病徵、檢測陽性10日內或曾接觸確診者，仍必須佩戴口罩。

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責任編輯：鄭錦玲