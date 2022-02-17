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【體育用品股】滔搏6110連升十日累漲24%　券商：近期銷售復甦、兼具低估值高派息利好

股市 12:18 2022/02/17

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【體育用品股】滔搏6110連升十日累漲24%　券商：近期銷售復甦、兼具低估值高派息利好

體育用品股滔搏 （06110） 連升十日，累漲24%，現升4.3%，報8.81元，創近兩個月高。分析指，滔搏近期銷售表現復甦，而目前公司又處於低估值高派息，認為性價比頗高。

開源證券表示，預計公司去年12月至今年2月（2022財年第四季）的銷售表現復甦，去年12月流水較11月跌幅收窄，今年1月至2月初的流水已實現正增長，認為公司2023財年迎來業績拐點，但由於供應鏈緊張，國際品牌缺貨，對2022財年第四季仍有影響，料2022、23、24財年盈利分別為26.1億元、31.3億元、36.4億元。

同時，該行又料滔搏自由現金流穩健，增加派息機會高，目前股息率約為4%，今、明年市盈率為15.5倍及12.9倍，認為公司低估值高派息，具較高性價比。

【ET財智Talk】加息周期美元可看好　俄烏危機是一大隱憂？（立即收看）

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編輯：姚卓然

港股 派息 滔搏（06110） 體育用品股
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