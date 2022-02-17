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【石Sir午市閒談】今日推介中鋁｜四環醫藥、領展、石藥、中集安瑞科、波司登最新部署

股市 12:30 2022/02/17

分享：

恒生指數中午收報24564點，跌154點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中鋁 （02600） ，另亦會分析四環醫藥 （00460） 、領展 （00823） 、石藥 （01093） 、中集安瑞科 （03899） 、波司登 （03998） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

04：50 – 四環醫藥 （00460）         守1.80元可續升

07：27 – 領展 （00823）               下破65.00元利淡

09：47 – 石藥 （01093）               上破10.00元可展升浪

13：10 – 中集安瑞科 （03899）      上破10.50元始好

15：27 – 波司登 （03998）            回調後回升

18：37 – 中鋁 （02600）               突破頸綫後抽完成

21：15 – 推介股表現記錄

21：51 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 中國鋁業（02600） 四環醫藥（00460） 領展房產基金（00823） 石藥集團（01093） 中集安瑞科（03899） 波司登（03998） 石鏡泉
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