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【輝瑞疫苗】英5至11歲兒童4月起可打針 非緊急性質

環球社會熱點 12:06 2022/02/17

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英國衞生大臣賈偉德周三（16日）宣布，5至11歲兒童於4月起可接種輝瑞新冠疫苗，賈偉德稱這是「非緊急」建議，家長自行決定合資格子女是否需要接種疫苗，國民保健服務會預留足夠人手為兒童打針。

Omicron侵襲腸道容易變隱形感染 英更新6大症狀  【下一頁】

賈偉德（Sajid Javid）宣布，跟隨英國疫苗接種及免疫聯合委員會（JCVI）建議，英格蘭5至11歲兒童在4月起可在藥房、家庭醫生及疫苗接種中心接種輝瑞（Pfizer）疫苗。賈偉德強調，建議屬「非緊急」（non-urgent）性質，國民保健服務（NHS）將預留足夠人手協助，由家長決定子女是否需要打針，以增加保護力應對新冠疫情。

政府消息人士指，當局將不會以宣傳或說服手法，鼓勵家長帶5至11歲子女打針，將由他們自行衡量。

英延遲5至11歲童接種 仍未接納專家意見 【下一頁】

JCVI指，為兒童接種疫苗可在爆發新一波疫情前預先提供保護，減低感染後出現重症風險。JCVI亦衡量他們接種疫苗會出現輕微副作用，或影響學校出席率，但最終認為接種好處大於風險，決定建議5至11歲兒童接種輝瑞疫苗。

事實上，JCVI於上周已通過上述接種建議，據悉英格蘭政府原打算在下周才與「與新冠病毒共存」計劃一併宣布，但威爾士（Wales）周二（15日）已率先公布接種計劃，使英格蘭當局提前宣布。

威爾士衛生部長摩根（Eluned Morgan）批評英國政府做法，表示政府的職責是保障民眾，絕非基於政治優先考慮，因此威爾士沒有跟從英格蘭，認為推遲公布的理由並不充分。

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責任編輯：郭麗明

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