美國聯儲局指短期內加息 市場已初步消化 股市 12:09 2022/02/17 分享： 美國聯儲局隔晚議息會議紀錄暗示短期內加息，惟縮表仍具較大爭議。恒指早前曾上試25000點阻力位，形成雙頂格局回吐3個交易日後，今早曾再上試24861點高位，市場已初步消化3月份至少加息0.25厘？若今年共加息7次，將怎樣影響港股走勢？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）為大家分析。立即點擊收看／收聽：【精華速睇】 **美國加息如何影響滙市？ 外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 永利 （01128） 績後短炒點睇？ 2022/02/16 永利 （01128） 績後短炒點睇？ 滙豐（00005）下周放榜 股價可否上60？ 2022/02/16 滙豐（00005）下周放榜 股價可否上60？ 山東黃金1787現時局勢值得吸納？ 陳偉聰：慎防股價繼續跑輸 2022/02/16 山東黃金1787現時局勢值得吸納？ 陳偉聰：慎防股價繼續跑輸 吉利午後升幅擴大 突破十天綫 2022/02/16 吉利午後升幅擴大 突破十天綫 中海油883升近2% 油價回吐短炒要借機鬆綁？ 2022/02/16 中海油883升近2% 油價回吐短炒要借機鬆綁？ 你可能感興趣 永利 （01128） 績後短炒點睇？ 13:29 2022/02/16 永利 （01128） 績後短炒點睇？ 滙豐（00005）下周放榜 股價可否上60？ 13:46 2022/02/16 滙豐（00005）下周放榜 股價可否上60？ 山東黃金1787現時局勢值得吸納？ 陳偉聰：慎防股價繼續跑輸 14:29 2022/02/16 山東黃金1787現時局勢值得吸納？ 陳偉聰：慎防股價繼續跑輸 最新專欄文章 更多 華潤電力836現價有支持？剖析三個大跌原因 今日 華潤電力836現價有支持？剖析三個大跌原因 洛鉬3993股價高位整固 稱會適應新能源產業發展積極擴產確保鈷供應 今日 洛鉬3993股價高位整固 稱會適應新能源產業發展積極擴產確保鈷供應 內地生豬供應增生豬價格降 豬肉股靠穩 今日 內地生豬供應增生豬價格降 豬肉股靠穩 美國3月加息幾多厘？兩大假設分析美股走向 2022/02/16 美國3月加息幾多厘？兩大假設分析美股走向 金沙1928午後炒上升逾一成 永利1128、銀娛27升逾6% 2022/02/16 金沙1928午後炒上升逾一成 永利1128、銀娛27升逾6% 恒生指數 華夏港股通小型股（03157） 港股 大港股份（深：002077） 港股通 港股ADR 恒生港股通中小型股指數 港股券商股 恒生港股通中國內地銀行指數 恒生港股通指數