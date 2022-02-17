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【加密貨幣】Twitter允許用戶　用以太坊打賞創作者

科技 12:30 2022/02/17

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Twitter日前宣布擴大該功能的加密貨幣使用範圍，允許創作者添加他們的以太坊地址。（法新社）

Twitter於去年9月，推出基於比特幣的小費打賞功能，藉以擴展用戶透過社群內容賺取收入的途徑。Twitter日前宣布擴大該功能的加密貨幣使用範圍，允許創作者添加他們的以太坊地址，意味持有比特幣以外其他主要加密貨幣的用戶，亦可使用該打賞功能，對創作者表達支持。

【加密貨幣犯罪】去年加密貨幣洗錢達670億元　DeFi犯罪急增15%

新增用Barter、Paga和Paytm進行支付

據《engadget》報道，今次還增加了三種支付服務，包括Barter、Paga和Paytm。用戶可通過到訪其他用戶的Twitter資料中的提示圖標來發送提示。如果你想接收提示，並且已年滿18歲，則可以選擇編輯你的個人資料並啟用提示。

【NFT】Web3.0 創作者經濟市場規模達 1000 億美元 NFT 成 2022 年發展趨勢

Barter、Paga和Paytm常用於印度、尼日利亞和其他移動支付普及的國家。Twitter是次擴展小費打賞功能，不僅能讓更多人可進行小費支付，更能鼓勵來自不同國家的用戶向創作者表達支持，為創作者的數碼經營帶來實際效益。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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