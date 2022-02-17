【Twitter】Twitter推新功能　助用戶識別自動推文帳戶

▲ Twitter正式向全球用戶推出 「#GoodBots」標籤，讓用戶可更容易識別機械人帳戶。（法新社）

Twitter去年9月宣布，推出一項名為「 良好網絡機械人帳戶（Good Bots）」的標籤功能，讓系統自動識別提供合法內容的自動推文帳戶，惟當時這功能只適用於部分帳戶。終在近日，Twitter正式向全球用戶推出 「#GoodBots」標籤，讓用戶可更容易識別機械人帳戶。

【網絡監管】Twitter擴大安全模式服務範圍 打擊社交平台網絡騷擾

根據Twitter資料顯示，「#GoodBots」標籤是讓用戶能夠知悉，該自動推文的帳戶是發布合法的內容，並讓用戶可以關注相關訊息，甚至有趣內容的自動推文帳戶。而所有自動推文賬戶現時都可選擇在其帳戶簡介添加這新標籤，告訴他們的關注者，這是一個良好的網絡機械人帳戶。

【Twitter】Twitter增「Downvote」負評新功能 助用戶篩選顯示內容

新標籤也可幫助Twitter用戶了解關於機械人帳戶及其目的等額外信息，以幫助他們決定關注、參與和信任哪些帳戶。至於被定義為「#GoodBots」的賬戶，可通過推文或簡介上方的機械人圖標和自動標籤來識別。

向英美加用戶 推出「安全模式」

除了給機械人帳戶貼「#GoodBots」標籤外，Twitter最近還宣布了一項名為 「安全模式」的測試功能，旨在自動阻止「不受歡迎的互動」出現在用戶的Twitter上。雖然 「#GoodBots」標籤正在全球範圍內推廣，但「安全模式」目前僅向美國、英國和加拿大的用戶提供。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢