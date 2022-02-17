  • 16°C
香港時間 : 2022217日 (四) 12:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ARM上市】軟銀據悉就ARM潛在IPO　尋求80億美元保證金貸款

股市 11:58 2022/02/17

分享：

此前軟銀集團（SoftBank，日：9984）出售英國芯片業務ARM的交易告吹後，並轉至將其在3月前分拆上市。外電引述消息指，軟銀就ARM潛在上市正向爭取銀行參與承銷約80億美元（約624.08億港元）的保證金貸款。

據指，軟銀為可能是今年最大的IPO安排了咨詢名單，與ArmIPO相關的保證金貸款融資是為考慮選項之一。

軟銀出售Arm予Nvidia告吹、分手費近百億，孫正義：明年3月前分拆美國上市，看【下一頁】

消息透露，銀行計劃以估值逾500億美元推出Arm的 IPO以上。 據彭博報道，Arm的估值或介乎250億至350億美元。消息又認為，雖然倫敦以更好估值為由，吸引大型科技公司到當地上市，但軟銀創始人孫正義選擇將Arm在美國上市。

軟銀集團本以以660億美元（約5145.15億港元）將英國芯片業務ARM出售給英偉達（Nvidia，美：NVDA），但由於重大監管挑戰阻礙了交易完成，軟銀及Nvidia於2月8日同意終止交易。

【ET財智Talk】加息周期美元可看好　俄烏危機是一大隱憂？（立即收看）

相關文章：【阿里巴巴9988】軟銀：阿里巴巴額外註冊的ADS與集團未來交易無關　阿里股價全日彈7%

股票 分拆 Softbank IPO NVIDIA

上一篇文章

內地生豬供應增生豬價格降 豬肉股靠穩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　致富擬送Donki禮券吸新客
【綠色債券】綠債安排行中銀、滙豐免認購及持有費用　致富擬送Donki禮券吸新客
【香港疫情】香港單日4285宗確診、逾7000宗初確　香港科技探索逆市跌3%
【香港疫情】香港單日4285宗確診、逾7000宗初確　香港科技探索逆市跌3%
【開市9點半】港府發60億零售綠色債券似iBond、保底2厘息　專家籲認購最多5手
【開市9點半】港府發60億零售綠色債券似iBond、保底2厘息　專家籲認購最多5手
【美股收市】儲局暗示短期加息 道指跌54點 標指喘穩
【美股收市】儲局暗示短期加息 道指跌54點 標指喘穩
【綠色iBond】港府擬發60億零售綠色債券　入場費1萬元、保底息2厘　條款類似iBond
【綠色iBond】港府擬發60億零售綠色債券　入場費1萬元、保底息2厘　條款類似iBond
【恒指夜期+ADR】藍籌股ADR靠穩　夜期跌3點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】藍籌股ADR靠穩　夜期跌3點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款