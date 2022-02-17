【ARM上市】軟銀據悉就ARM潛在IPO　尋求80億美元保證金貸款

此前軟銀集團（SoftBank，日：9984）出售英國芯片業務ARM的交易告吹後，並轉至將其在3月前分拆上市。外電引述消息指，軟銀就ARM潛在上市正向爭取銀行參與承銷約80億美元（約624.08億港元）的保證金貸款。

據指，軟銀為可能是今年最大的IPO安排了咨詢名單，與ArmIPO相關的保證金貸款融資是為考慮選項之一。

軟銀出售Arm予Nvidia告吹、分手費近百億，孫正義：明年3月前分拆美國上市，看【下一頁】

消息透露，銀行計劃以估值逾500億美元推出Arm的 IPO以上。 據彭博報道，Arm的估值或介乎250億至350億美元。消息又認為，雖然倫敦以更好估值為由，吸引大型科技公司到當地上市，但軟銀創始人孫正義選擇將Arm在美國上市。

軟銀集團本以以660億美元（約5145.15億港元）將英國芯片業務ARM出售給英偉達（Nvidia，美：NVDA），但由於重大監管挑戰阻礙了交易完成，軟銀及Nvidia於2月8日同意終止交易。

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