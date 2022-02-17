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【新加坡經濟】新加坡維持2022年GDP成長預測不變　近期確診創新高

宏觀解讀 11:31 2022/02/17

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【新加坡經濟】新加坡維持2022年GDP成長預測不變　近期確診創新高

新加坡貿工部數據顯示，去年第四季GDP按年增長6.1%，略高於5.9%的初值，但低於市場預期的升6.2%。即使新加坡近期新冠病毒感染衝高至單日近2萬宗，新加坡政府維持2022年經濟增長3%至5%的預測不變。

總計2021年全年，新加坡GDP增長7.6%，而初值為增長7.2%，從2020年收縮4.1%大幅改善。至於第四季GDP經季調後按季增長2.3%。

香港去年第四季GDP增長4.8%、全年升6.4%，可見【下一頁】

新加坡簡化防疫限制 聚焦5大措施，可見【下一頁】

新加坡貿工部常任秘書林明亮說，全球供應樽頸仍然存在，並且預計將在今年上半年持續存在，從而在短期內制約工業生產和GDP增長。持續的供應樽頸，加上地緣政治緊張局勢導致能源價格上漲，也加劇全球通脹壓力。

新加坡近期每日染疫數字急升至5位數，但當局強調絕大部分屬於輕症或無症狀，當地醫療系統維持穩定，並計劃逐步放寬旅遊和社交距離措施，包括昨日公布在「旅遊走廊（Travel Corridor） 」計劃月內將新增香港、阿聯酋等地。

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