【2888】渣打去年多賺119%至33億美元　派末期息每股9美仙加回購7.5億元股份

渣打 （02888） 公佈2021年度第四季及全年業績。按固定滙率基準計算，受惠信貸減值按年大跌20億元（美元，下同），去年除稅前基本溢利按固定滙率基準上升61%至39億元，除稅前法定溢利上升119%至33億元 渣打又建議末期息每股9仙（約70港仙），全年合共派息每股12仙，按年升逾三成。集團又宣佈，即將於短期內開始7.5億元股份回購，預期會令普通股權一級資本比率下降約30個基點。集團表示，目標是未核3年向股東回饋超過50億元。

集團去年收入下半年由跌轉升下，全年大致持平錄147億元，倘按固定滙率基準計算則按年下降1%，當中不包括債務價值調整。

渣打去年整體支出按年升5%至103億元。信貸減值支出2.63億元，按年下降20.31億元，按季上升9,600萬元。集團指，去年第四季就信貸減值額外撥加3.43億元，當中企業、商業及機構銀行業務就中國商業房地產額外撥加9500萬元，部分被新冠病毒額外撥加減少5800萬元所抵銷。至於其他減值則有3.55億元，升3.7億元，包括與中國渤海銀行 （09668） 有關的3億元投資減值。

淨息差為1.21%按年跌10個基點

集團去年全年的淨息差為1.21%，按年下降10個基點，因低息環境去年持績。淨利息收入減少1％，增加的交易量被淨息差減少所抵銷。

集團稱多個信貸指標均有改善，高風險資產存量連跌6季，按年跌60億元，單計去年第四季則減少25億元。去年集團風險加權資產2,710億元，較去年全年及去年9月底升1%。普通股權一級資本比率（CET 1）為14.1%，集團指是由於溢利增加約90基點，惟較去年第三季為14.6%低，但仍高於渣打之前定下的13至14％之目標。

渣打去年有形股東權益回報上升300個基點至6.0%，因溢利增加，集團目標是在2024年將有形股東權益回報升至10%。

按地區劃分，亞洲區去年全年除稅前基本溢利錄31.16億元，惟單計第四季卻錄50億元虧損。

集團行政總裁溫拓思承諾會採取一系列廣泛的行動，力求在2024年或之前令有形股東權益回報達到10%。他又指事實證明，集團更新的策略能夠抵禦衝擊，使2020年下半年重現增長。集團於2022年將保持全面專注於推動持續的業務勢頭及實質的股東回報。

今年收入料升5至7％

展望今年，集團預期收入增長5至7％，加息於本年度較後時間將有助支持集團邊際利潤。集團又預期，今年開支升4億元至107億元，當中包括通脹之影響。不過，今年減值料由去年的異常低位緩慢上升。集團又預期，2022至2024年可達至8至10％收入增長，當中5至7％來自基本業務增長，3％來自加息。

集團正進行一項13億元的結構性開支削減計劃，重組開支為5億元，料可釋放投資能力，使集團受惠加息前平均每。年實現2％的正收入與成本增長差。集團又預期，風險加權資產會有低單位數百分比增長

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