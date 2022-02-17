【Spotify】Spotify收購Podsights、Chartable　加強Podcast廣告及營銷成效

▲ 日前Spotify宣布，收購Podsights和Chartable兩間Podcast業務公司，以加強Spotify營銷和廣告方面發展。（法新社）

Spotify近年積極部署播客（Podcast）業務，去年收購了眾多Podcast企業，包括Whooshkaa、Podz和Locker Room等，以提供和推廣更多語音廣播內容。日前Spotify再宣布，收購Podsights和Chartable兩間Podcast業務公司，以加強Spotify營銷和廣告方面發展，惟未有公布更多交易的財務細節。

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Spotify在官網表示，Podsights能幫助營銷人員衡量Spotify的廣告成效，而Chartable則能提供受眾看法並轉化為行動，幫助Podcast出版商衡量其增長活動的有效性，以擴大他們的聽眾群，最終為Spotify業務發展帶來正面成效。

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另外，收購Podsights和Chartable後，將允許Podcast主持人和及其團隊設立「標籤（Tag）」，追蹤甚麼受眾聽了節目、聽眾是否有聽到廣告，以及聽眾是否在聽到廣告後採取行動等。

Podcast價值 較音樂業務高

Podcast與音樂業務不同的是，音樂業務需向版權方支付部分收入，很大程度上是屬於商品化和低利潤的，而Podcast則可讓聽眾連續幾個小時參與其中，創造的價值較高。因此自2019年宣布「Audio-First」計劃以來，Spotify一直在Podcast業務進行大量投資，尤其是基礎技術的層面。

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責任編輯：陳卓賢