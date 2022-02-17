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【美企業績】DoorDash上季營收按年升34%　首季指引符預期、盤後暴升近三成

股市 11:17 2022/02/17

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【美企業績】DoorDash上季營收按年升34%　首季指引符預期、盤後暴升近三成

美國最大外賣平台DoorDash（美：DASH）第四季度營收按年升34%至13億美元，經調整後EBITDA為4700萬美元，每股虧損0.45美元，低於預期每股虧損0.25美元。DoorDash盤後一度飆升30%，最後升27.8%，報121.3美元。

公司第四季市場總訂單總額（所有應用程序訂單和訂閱費用）為112億美元，高於預期的106億美元，按年增長36%；第四季度市場總訂單量升35%至3.69億份，高於預期的3.61億份訂單。兩者刷新季度紀錄新高。

上季每月活躍用戶（MAU）按年22%，至2500萬人，而來自非餐廳商戶的每月活躍用戶訂單增長於12月增長14%。

同時，公司給予首季指引，預計第一季度市場總訂單總額在114億美元至118億美元之間，勝預期在114億美元至116億美元之間；又預計2022財年全年市場訂單總額在480億至500億美元之間，符合市場預期，經調整後EBITDA在0至5億美元之間。

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編輯：姚卓然

美股 餐廳 美國 營收 EBITDA DoorDash（美：DASH）
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