【內險股】內險1月保費收入表現如何？ 一文看清詳情
股市 11:15 2022/02/17
平保 （02318）
旗下4家子公司1月保費收入合共1364.86億元人民幣，按年增長1.21%。
國壽 （02628）
1月累計原保險保費收入約為人民幣 2072 億元人民幣，按年減少5.3%。
財險 （02328）
1月原保險保費收入按年增13.8%，至604.32億元人民幣，按年升13.8%。
太保 （02601）
1月子公司中國太平洋人壽保險股份有限公司累計原保險業務收入為558.84億元人民幣，按年下降1.1%， 子公司中國太平洋財產保險股份有限公司累計原保險業務收入為210.11億元人民幣，按年增長12.7%。
人保 （01339）
旗下人保財險、人保壽險及人保健康1月原保險保費收入合計1155.12億元，按年增長17.89%。
眾安在綫 （06060）
上月原保險保費收入總額約為人民幣 20.07 億元，按年升12.4%。
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