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【內險股】內險1月保費收入表現如何？　一文看清詳情

股市 11:15 2022/02/17

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平保 （02318）
旗下4家子公司1月保費收入合共1364.86億元人民幣，按年增長1.21%。

國壽 （02628）
1月累計原保險保費收入約為人民幣 2072 億元人民幣，按年減少5.3%。

財險 （02328）
1月原保險保費收入按年增13.8%，至604.32億元人民幣，按年升13.8%。

太保 （02601）
1月子公司中國太平洋人壽保險股份有限公司累計原保險業務收入為558.84億元人民幣，按年下降1.1%， 子公司中國太平洋財產保險股份有限公司累計原保險業務收入為210.11億元人民幣，按年增長12.7%。

人保 （01339）
旗下人保財險、人保壽險及人保健康1月原保險保費收入合計1155.12億元，按年增長17.89%。

眾安在綫 （06060）
上月原保險保費收入總額約為人民幣 20.07 億元，按年升12.4%。

美聯儲勢狂加息利好美元？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢

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【內險股】內險去年保費收入揭盅　國壽靠穩、平保倒退、眾安在線勁升

 

 

 

A股 港股 眾安在線（06060） 中國人民保險集團（01339） 中國太保（02601） 中國財險（02328） 中國人壽（02628） 中國平安（02318） 內地保險股 中國
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