【歐洲疫情】多國計劃放寬防疫 德國將取消疫苗通行證

歐洲部分國家指近期的新冠確診個案升幅放緩，打算放寬防疫限制。其中德國將不再禁止未接種新冠疫苗民眾進入餐廳等場所。瑞士與奧地利的確診數字雖持續上升，但仍堅持取消大部分防疫措施。

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德國周三（16日）新增近22萬宗新確診，按周下跌6%，而每10萬人的7日平均感染人數也由周二（15日）的1,438人跌至1,401人。

而德國有75.45%人口已接種最少1劑新冠疫苗，有74.21%人口已經完成接種疫苗。

德國宣布分3階段放寬防疫，首階段將於幾日內解除已接種疫苗或新冠康復者的室內聚會限制。民眾屆時無需再出示疫苗通行證或新冠檢測陰性結果也可進入非必要商店，但仍需戴口罩。

而第二階段由下月4日起，未接種新冠疫苗民眾若持有檢測陰性結果就可進入餐廳堂食，戶外活動人數上限將增至2.5萬人。而夜店也會重開，完成接種3劑疫苗者、接種2劑疫苗但持有陰性檢測結果人士可以進入。

至於第三階段，包括在家工作等多項防疫措施將於3月20日取消。但當局仍會維持社交距離、在室內場所和公共交通工具的口罩令。

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瑞士和奧地利的確診繼續上升。但瑞士已有近7成人口接種最少1劑疫苗，以及68.31%人口完成接種疫苗、奧地利有71.54%人口接種最少1劑疫苗，以及63%人口完成接種疫苗。

瑞士政府宣布將會放寬大部分防疫限制，民眾進入商舖、餐廳等公共場所時無需再出示疫苗通行證和戴口罩。

當局周四（17日）起只會要求新冠病毒檢測陽性民眾自我隔離5日，及要求民眾在公共交通工具和醫療機構戴口罩。但上述兩項限制最遲將於下月底解除。

奧地利也宣布由3月5日起解除大部分防疫措施，只會要求民眾在必要商店和公共交通工具上戴口罩，以及仍然限制訪客進入醫院等高危場所。

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責任編輯：鄭錦玲