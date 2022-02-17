【新加坡疫情】簡化防疫限制 聚焦5大措施

新加坡雖受新冠肺炎Omicron變種病毒影響，疫情再次回溫，但當地持續放寬防疫規範。新加坡政府宣布，進一步簡化防疫限制，自2月25日起，將以5大措施為本控制疫情，希望更有利經濟活動及讓民眾理解與履行。

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周三（16日）舉行的政府跨部門小組會議宣布，新加坡將再次簡化防疫規範，聚焦在5大「最重要及有效手段」，即團體人數﹑口罩﹑工作場合要求﹑安全距離及場地人數限制。貿工部長顏金勇，措施鼓勵民眾為防疫負擔更多個人責任，亦是新加坡防疫路途重要變動。

衛生部長王乙康則表示，新加坡同時有效及合理變更邊境防疫措施，準備在Omicron疫情過去後迎接邊境開。王乙康指出，一旦出現新變種病毒，新加坡將調整5大措施，而非推出更多不同類型的限制，以免混亂民眾。

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自2月25日起，新加坡要求無戴口罩民眾繼續保持最少1米安全距離，但有戴口罩民眾及團體不在此限。社交聚會維持最多5人，每個家庭由每日只可接待5名客人，改為每次最多5人。聚會時口罩仍需強制佩戴，沒有情況可轄免。一半在家工作員工繼續允許返回辦公室，工作場合的防疫要求變為只需符合社區要求。

從3月4日開始，宗教活動﹑婚禮﹑商業活動﹑記者會﹑喪禮及需戴口罩參與課堂的指定人數限制解除，改為按舉辦場地容納量計算可參與人數。超過1,000人參與且無1米安全距離的大型活動或高傳染風險活動，人數限制要求為場地50%。5大措施中，唯一未變是強制口罩令。

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責任編輯：吳漢培