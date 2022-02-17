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【清零政策】花旗數名高層據報遷離香港　調至新加坡等

股市 09:53 2022/02/17

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【清零政策】花旗數名高層據報遷離香港　調至新加坡等

香港第五波疫情確診個案激增，港府維持「動態清零」政策大幅收緊防疫限制，有銀行傳出將香港高層調遷。外電引述消息指，花旗將6名高層由香港遷移至新加坡及其他地區。花旗發言人指，該行正盡可能靈活地支持因家庭原因或客戶需求而希望搬遷的花旗員工。

滙豐據報為留住員工，擬將部份初級投行銀行家及交易員花紅倍升，看【下一頁】

消息指，涉及高層包括香港股票衍生品分銷主管Sue Lee及泛亞股票板塊主管Lee Mcqueen已遷往新加坡。另有4至5名董事，包括亞太區期貨執行主管Kevin Zolkiewicz、專注於大宗金融部門的Rob McVie以及香港股票執行諮詢主管Abhishek Choudhary正在商談由香港遷往新加坡。

而主要經紀業務亞太區負責人Daniel Millwood會搬到倫敦，而電子銷售交易員Allan Newsome則調遷至澳洲。

文華東方擬讓行政團隊暫遷離香港，CEO狠批防疫措施令港成孤城，看【下一頁】

花旗發言人提到，過去12個月，花旗在香港的員工增加了300多人，其中三分之一是從海外招聘或調動，以支持客戶主導的增長。股票業務方面，期內，該行增加了25人，並從香港以外的地方招聘，涉及投資銀行、銷售和交易，以及現金管理等範疇。

【ET財智Talk】加息周期美元可看好　俄烏危機是一大隱憂？（立即收看）

相關文章：【清零政策】牛津經濟研究院：香港最快今年底才有可能放棄「清零」政策　損害國際金融中心的吸引力

花旗銀行 股票 金融 銀行

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【內房危機】世茂跌逾1%　擬與深圳市政府討論國資入股　安排60億信託展期
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