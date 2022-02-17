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【第五波疫情】HSBC滙豐新增9分行暫停服務　逾半位於港島、尖沙咀分行至少4人染疫

Hot Talk 10:48 2022/02/17

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【第五波疫情】HSBC滙豐新增9分行暫停服務　逾半位於港島、尖沙咀分行至少4人染疫

HSBC滙豐宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，9家滙豐分行由即日（2月17日）起暫停服務，直至另行通知。滙豐資料顯示，尖沙咀分行、商業客戶服務中心及卓越理財中心確診員工最後上班日分布在2月9、10、11、16日，意味至少4名滙豐員工感染。

滙豐新增暫停營業分行：

名稱 地址 確診員工於分行最後上班日期
128皇后大道中分行及卓越理財中心 中環皇后大道中128-140號威享大廈 2月16日
銅鑼灣分行及
卓越理財中心		 駱克道463至483號銅鑼灣廣埸二期1樓、地下G08舖及地庫B1舖 2月16日
銅鑼灣中小企中心 銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期14樓 2月8日
太古城中心分行及
卓越理財中心		 太古城中心第1期065號舖 2月12日
九龍城卓越理財中心 九龍城福佬村道18號1樓A舖 2月14日
馬鞍山分行及
卓越理財中心		 新界馬鞍山西沙路628號新港城中心2樓2601-04號舖 2月10日
北角分行及
卓越理財中心		 北角英皇道306-316號雲華大廈地下 2月15日
尖沙咀分行、商業客戶服務中心及卓越理財中心 尖沙咀彌敦道82- 84號尖沙咀滙豐大廈2樓、高層地下、地下及地庫 2月9、10、11、16日
荃灣分行 荃灣青山公路210號富華中心1樓4A， 4B（A-C）， 5及6號舖 2月16日

 

滙豐昨日已因應有員工確診，而將7家分行暫時停業。

有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已要求該行相關員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。

【ET財智Talk】加息周期美元可看好　俄烏危機是一大隱憂？（立即收看）

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