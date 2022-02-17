【第五波疫情】HSBC滙豐新增9分行暫停服務　逾半位於港島、尖沙咀分行至少4人染疫

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【第五波疫情】中銀香港9分行停業 8間涉員工染疫
HSBC滙豐宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，9家滙豐分行由即日（2月17日）起暫停服務，直至另行通知。滙豐資料顯示，尖沙咀分行、商業客戶服務中心及卓越理財中心確診員工最後上班日分布在2月9、10、11、16日，意味至少4名滙豐員工感染。
滙豐新增暫停營業分行：
|名稱
|地址
|確診員工於分行最後上班日期
|128皇后大道中分行及卓越理財中心
|中環皇后大道中128-140號威享大廈
|2月16日
|銅鑼灣分行及
卓越理財中心
|駱克道463至483號銅鑼灣廣埸二期1樓、地下G08舖及地庫B1舖
|2月16日
|銅鑼灣中小企中心
|銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期14樓
|2月8日
|太古城中心分行及
卓越理財中心
|太古城中心第1期065號舖
|2月12日
|九龍城卓越理財中心
|九龍城福佬村道18號1樓A舖
|2月14日
|馬鞍山分行及
卓越理財中心
|新界馬鞍山西沙路628號新港城中心2樓2601-04號舖
|2月10日
|北角分行及
卓越理財中心
|北角英皇道306-316號雲華大廈地下
|2月15日
|尖沙咀分行、商業客戶服務中心及卓越理財中心
|尖沙咀彌敦道82- 84號尖沙咀滙豐大廈2樓、高層地下、地下及地庫
|2月9、10、11、16日
|荃灣分行
|荃灣青山公路210號富華中心1樓4A， 4B（A-C）， 5及6號舖
|2月16日
滙豐昨日已因應有員工確診，而將7家分行暫時停業。
有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已要求該行相關員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。
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