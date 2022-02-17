通脹升溫或促加息力度　股債兼備應難測世道

美國通脹續創新高，或促使聯儲局再加快收水，倘步伐過急，或影響經濟增長，反限制緊縮行動，潛在滯脹隱憂。近期環球市況波動，反映央行兩難局面，攻守兼備的股債組合，將有助投資者應對難測世道。

聯儲局言論轉鷹後，今年以來美股持續受壓，利率敏感股更是首當其衝，債市亦受波及，惟波幅相對溫和。通脹持續升溫下，目前聯儲局明顯傾向採取更快速的減買債進程，近日更有跡象顯示，局方有望最早於今年3月加息，同時開始縮減其8.87萬億美元的資產負債表，多管齊下遏止通脹。

然而，是次經濟週期與過往不同，當中包括世紀疫症衝擊，及2020年3月以來美國以前所未見的財政和貨幣政策刺激經濟。鑑於美國債務負擔異常沉重，我們認為過於激進的鷹派政策，將對金融穩定構成風險，並有可能影響經濟復甦週期，最終反成限制收水力度的因素。近日的市況波動，正反映市場對這困境的憂慮。

談到經濟增長，今年在Omicron變種病毒肆虐陰霾下開局，需求疲弱，勞動力短缺，全球供應鏈瓶頸的狀況亦進一步加劇。儘管如此，由於已發展市場的偏高儲蓄率，及中國政府適時推出寬鬆貨幣政策，我們預期全球陷入經濟衰退的風險微乎其微。去年強勁需求使企業利潤創新高，就業強勁復甦，故需求能否保持強勁，將成今年的關鍵。

此外，各地各有經濟隱憂。歐洲方面，儘管歐央行仍偏鴿，但若烏克蘭局勢加劇，或引發能源危機，而更為鷹派的英倫銀行，則需在英國政治潛在不穩下應對通脹。至於中國內地，人行很可能會維持寬鬆政策，以抵消加強監管帶來的影響，惟面對高度傳播的變種病毒，政府堅維持清零政策，封城風險猶在。

在此背景下，我們中期仍對股票持正面看法，偏重股份質素和股息。在過往滯脹環境下，金融股、能源股和英國股份表現向來良好。債券方面，由於具支持的流動性和低違約率，我們維持看好高收益及部分新興市場債，特別是具吸引估值，及良好基本面支持的亞洲高收益債。新興市場債方面，我們的偏好續由美債，轉向本地貨幣債，基於認為新興市場的實際利率將會變得愈來愈吸引，而新興市場的外匯匯價也在改善。

總括而言，儘管不明朗因素眾多，市場正為壞消息定價，使近期市場出現波動，我們相信這將為投資者提供難能可貴的吸納股債機遇，降低不明朗因素的影響。