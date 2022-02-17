▲ 【內房危機】深圳樓市去年二手住宅成交量腰斬 部分小區樓價更跌近三成

深圳樓市在農曆新年幾乎零成交，內媒指，在「2.8新政」一年後，深圳 熱點小區成交均價下跌了17%至30%，部分小區相當於打了七折。

去年2月8日，深圳市住房和建設局連發三條公告，宣佈建立二手住房成交參考價格發布機制，其首次發布全市3595個住宅小區二手住房成交參考價格幾乎相當於市場價的七折。同時，銀行將根據參考價發放貸款。

就在「2.8新政」半年內，包括彩天名苑、星海名城、萬科四季花城等熱點小區的成交均價下跌了12%至23%，而在一年後，其成交均價下跌了17%至30%， 部分小區相當於打了七折。

受影響的不單是樓價，成交量亦受打擊。深圳市房地產信息平台顯示，2021年深圳二手住宅共成交40699套，按年減少57.3%，創下近15年的新低；2022年1月二手住宅更是只成交了1557套，按年大跌75.04%，為近十年來最低值。

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編輯：姚卓然