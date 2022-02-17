【港股市況】恒生指數輕微高開3點　友邦升逾1%、阿里巴巴跌逾1%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股隔晚個別發展，道指收市跌54點，港股今早輕微高開3點，恒生指數開報24722點。友邦 （01299） 升逾1%；美團 （03690） 跌逾1%；阿里巴巴 （09988） 跌0.4%；潤電 （00836） 續跌逾1%。

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財經日誌：

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即市走勢：

【09：32】友邦 （01299） 開市後升幅擴大至逾2%，高見91元。

【09：23】【內房危機】深圳樓市去年二手住宅成交量腰斬 部分小區樓價更跌近三成

【09：23】恒生指數開報24722點，升3點。友邦 （01299） 升逾1%；美團 （03690） 跌逾1%；阿里巴巴 （09988） 跌0.4%；潤電 （00836） 續跌逾1%。

【09：00】恒指黑期升約78點，報24766點；道指期貨跌45點，報34889點。

【08：36】天工國際就Emerson狙擊發澄清公告：毫無根據且嚴重誤導

【08：35】【新冠疫苗】麗珠醫藥研新型冠狀病毒融合蛋白疫苗 指對Omicron有良好的保護力

【07：45】【新股IPO】清晰醫療1406超額認購5.17倍 1.6元下限定價、一手中籤率40%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】匯通達網絡9878下限43元定價 超購不足1倍一手中籤率43.9%（附分配結果連結）

【07：45】【開市9點半】議息紀要出爐 大摩薦2隻銀行股，淨息差改善將推動股價上漲

【07：45】港股ADR收報24783點，升65點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報57.98元，較港收市價低0.52元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報475.94元，較港收市價低0.26元或0.06%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報122.44元，較港收市價低0.06元或0.05%。

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【07：45】聯儲局今晨公布1月議息會議紀錄，暗示短期內適宜加息；未來大幅縮表也是合適的行動，市場繼續評估俄烏局勢，以及通脹上升對央行政策的影響，道指一度挫346點，尾段曾反覆轉升，收市跌54點，報34934點；標指升3點，報4475點；納指跌15點，報14124點。

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責任編輯：梁浩碩