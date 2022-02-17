【港股市況】恒生指數反覆向好　滙豐、中移動跌1%拖累大市升勢（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股隔晚個別發展，道指收市跌54點，港股今早輕微高開3點，恒生指數開報24722點。友邦 （01299） 升逾1%；美團 （03690） 跌逾1%；阿里巴巴 （09988） 跌0.4%；潤電 （00836） 續跌逾1%。

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財經日誌：

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即市走勢：

【10：52】汽車股個別發展，比亞迪 （01211） 升逾2%；吉利 （00175） 跌0.4%；長汽 （02333） 跌逾3%；廣汽 （02238） 跌逾1%。

【10：43】【內房危機】富力英國倫敦項目「九榆樹」傳停工 因未有向工人支薪

【10：40】贛鋒鋰業 （01772） 升近半成，高見132.3元。

【10：36】滙豐 （00005） 、中移動 （00941） 逆市跌逾1%，拖累大市升勢，恒指最新升約70點。

【10：30】騰訊 （00700） 股價靠穩升0.3%。

【騰訊700】騰訊《PUBG Mobile》1月蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍 《王者榮耀》排行第二

【10：24】快手 （01024） 股價升逾3%，高見99.4元。

【10：11】金價上升，黃金相關股向上，招金 （01818） 升逾2%；中國黃金 （02099） 升逾1%；紫金 （02899） 升0.3%。

【10：03】恒指升幅擴大至約130點，報24848點，阿里巴巴 （09988） 轉升0.3%。

【10：02】滙豐 （00005） 逆市跌逾1%，低見57.4元。

【10：02】【內房危機】世茂跌逾1% 擬與深圳市政府討論國資入股 安排60億信託展期

【10：01】藥明生物 （02269） 升4%，高見63.65元；藥明康德 （02359） 升逾2%。

【09：57】大市最新升近百點，恒指升87點，報24806點。

【09：57】【電動車】小鵬汽車跌逾2% 否認開拓換電業務、剛登記公司「經營換電設備銷售」

【09：52】大市早段窄幅上落，恒指最新升約6點，報24725點。

【09：51】國際油價升逾1%，中石油 （00857） 升0.2%；中海油 （00883） 升0.3%；中石化 （00386） 升逾1%。

【09：46】光正教育 （06068） 升逾8%，高見0.65元，暫為升幅最大股份。

【09：43】平保 （02318） 跌0.2%，平保1月保費收入按年升1.2%至1365億元人民幣。

【內險股】中國平安1月保費收入1365億人幣 按年增長1.2%

【09：41】ATM早段個別發展，阿里巴巴 （9988） 跌0.2%；騰訊 （00700） 升近0.1%；美團 （03690） 轉升近0.1%。

【09：39】潤電 （00836） 早段跌幅擴大至逾4%，低見15.46元。中國電力 （02380） 跌0.8%；龍源電力 （00916） 跌逾1%。

【09：36】大市開市後轉跌約35點。

【09：32】友邦 （01299） 開市後升幅擴大至逾2%，高見91元。

【09：23】【內房危機】深圳樓市去年二手住宅成交量腰斬 部分小區樓價更跌近三成

【09：23】恒生指數開報24722點，升3點。友邦 （01299） 升逾1%；美團 （03690） 跌逾1%；阿里巴巴 （09988） 跌0.4%；潤電 （00836） 續跌逾1%。

【09：00】恒指黑期升約78點，報24766點；道指期貨跌45點，報34889點。

【08：36】天工國際就Emerson狙擊發澄清公告：毫無根據且嚴重誤導

【08：35】【新冠疫苗】麗珠醫藥研新型冠狀病毒融合蛋白疫苗 指對Omicron有良好的保護力

【07：45】【新股IPO】清晰醫療1406超額認購5.17倍 1.6元下限定價、一手中籤率40%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】匯通達網絡9878下限43元定價 超購不足1倍一手中籤率43.9%（附分配結果連結）

【07：45】【開市9點半】議息紀要出爐 大摩薦2隻銀行股，淨息差改善將推動股價上漲

【07：45】港股ADR收報24783點，升65點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報57.98元，較港收市價低0.52元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報475.94元，較港收市價低0.26元或0.06%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報122.44元，較港收市價低0.06元或0.05%。

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【07：45】聯儲局今晨公布1月議息會議紀錄，暗示短期內適宜加息；未來大幅縮表也是合適的行動，市場繼續評估俄烏局勢，以及通脹上升對央行政策的影響，道指一度挫346點，尾段曾反覆轉升，收市跌54點，報34934點；標指升3點，報4475點；納指跌15點，報14124點。

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責任編輯：梁浩碩