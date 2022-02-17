【港股市況】俄烏局勢緊張、恒生指數尾市轉升　藥明生物升半成、潤電反彈3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股隔晚個別發展，道指收市跌54點，港股今早輕微高開3點後走勢反覆，曾升逾百點，惟俄烏局勢轉趨緊張，烏克蘭武裝部隊向盧甘斯克人民共和國四處地區發射迫擊砲彈和手榴彈，大市中午收市前轉向下，恒生指數半日跌154點，報24564點，成交560億元。中移動 （00941） 跌逾2%；滙豐 （00005） 跌逾1%；藥明生物 （02269） 逆市升近4%。

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財經日誌：

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即市走勢：

【15：28】【內險股風暴】中國太平急跌8% 傳涉國壽前董事長王濱反貪案、股價反覆創9年低

【15：11】潤電 （00836） 尾市升幅擴大至逾4%，高見16.86元。

【15：05】恒指尾市轉升約20點，報24740點。

【15：01】上證全日升近0.1%；深證升0.4%；創業板指升0.8%。

【14：56】恒指最新跌35點，報24682點。

【14：49】潤電 （00836） 反彈幅度擴大至3%，高見16.64元。

【14：13】大市跌幅再次擴大至百點，恒指跌107點，報24612點。

【13：58】潤電 （00836） 止跌逆市反彈2%，高見16.58元；中國電力 （02380） 升1%。

【13：47】藥明生物 （02269） 午後升半成，高見64.5元；藥明康德 （02359） 升逾3%，高見109.1元。

【13：40】恒指跌幅收窄至約25點。

【13：16】美團 （03690） 午後逆市靠穩升0.2%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌0.7%及0.5%。

【13：11】大市跌幅略收窄至近100點，報24623點，跌96點。

【13：07】渣打 （02888） 績後跌3%，低見56.4元。

【13：01】港股午後初段跌約170點，報24545點。

【12：53】恒指黑期於港股中午收市時段跌約150點，報24534點。

【12：40】【2888】渣打去年多賺119%至33億美元 派末期息每股9美仙加回購7.5億元股份

【12：19】【體育用品股】滔搏6110連升十日累漲24% 券商：近期銷售復甦、兼具低估值高派息利好

【12：00】俄烏局勢轉趨緊張，烏克蘭武裝部隊向盧甘斯克人民共和國四處地區發射迫擊砲彈和手榴彈，恒生指數突向下，半日跌154點，報24564點，成交560億元。中移動 （00941） 跌逾2%；滙豐 （00005） 跌逾1%；藥明生物 （02269） 逆市升近4%。

【11：50】【電動車電池】贛鋒鋰業急彈7%創一個月高 比亞迪齊升3%

【11：43】恒指中午收市前，升約75點，報24794點。

【11：36】內地股市半日向上，上證半日升0.4%；深證升0.8%；創業板指升1.5%。

【11：19】內險股逆市向下，國壽 （02628） 逆市跌逾1%；平保 （02318） 跌0.4%；財險 （02328） 跌0.6%；太保 （02601） 跌0.8%。

【內險股】內險1月保費收入表現如何？ 一文看清詳情

【11：03】藥明生物 （02269） 升幅擴大至半成，高見64.2元。

【10：52】汽車股個別發展，比亞迪 （01211） 升逾2%；吉利 （00175） 跌0.4%；長汽 （02333） 跌逾3%；廣汽 （02238） 跌逾1%。

【10：43】【內房危機】富力英國倫敦項目「九榆樹」傳停工 因未有向工人支薪

【10：40】贛鋒鋰業 （01772） 升近半成，高見132.3元。

【10：36】滙豐 （00005） 、中移動 （00941） 逆市跌逾1%，拖累大市升勢，恒指最新升約70點。

【10：30】騰訊 （00700） 股價靠穩升0.3%。

【騰訊700】騰訊《PUBG Mobile》1月蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍 《王者榮耀》排行第二

【10：24】快手 （01024） 股價升逾3%，高見99.4元。

【10：11】金價上升，黃金相關股向上，招金 （01818） 升逾2%；中國黃金 （02099） 升逾1%；紫金 （02899） 升0.3%。

【10：03】恒指升幅擴大至約130點，報24848點，阿里巴巴 （09988） 轉升0.3%。

【10：02】滙豐 （00005） 逆市跌逾1%，低見57.4元。

【10：02】【內房危機】世茂跌逾1% 擬與深圳市政府討論國資入股 安排60億信託展期

【10：01】藥明生物 （02269） 升4%，高見63.65元；藥明康德 （02359） 升逾2%。

【09：57】大市最新升近百點，恒指升87點，報24806點。

【09：57】【電動車】小鵬汽車跌逾2% 否認開拓換電業務、剛登記公司「經營換電設備銷售」

【09：52】大市早段窄幅上落，恒指最新升約6點，報24725點。

【09：51】國際油價升逾1%，中石油 （00857） 升0.2%；中海油 （00883） 升0.3%；中石化 （00386） 升逾1%。

【09：46】光正教育 （06068） 升逾8%，高見0.65元，暫為升幅最大股份。

【09：43】平保 （02318） 跌0.2%，平保1月保費收入按年升1.2%至1365億元人民幣。

【內險股】中國平安1月保費收入1365億人幣 按年增長1.2%

【09：41】ATM早段個別發展，阿里巴巴 （9988） 跌0.2%；騰訊 （00700） 升近0.1%；美團 （03690） 轉升近0.1%。

【09：39】潤電 （00836） 早段跌幅擴大至逾4%，低見15.46元。中國電力 （02380） 跌0.8%；龍源電力 （00916） 跌逾1%。

【09：36】大市開市後轉跌約35點。

【09：32】友邦 （01299） 開市後升幅擴大至逾2%，高見91元。

【09：23】【內房危機】深圳樓市去年二手住宅成交量腰斬 部分小區樓價更跌近三成

【09：23】恒生指數開報24722點，升3點。友邦 （01299） 升逾1%；美團 （03690） 跌逾1%；阿里巴巴 （09988） 跌0.4%；潤電 （00836） 續跌逾1%。

【09：00】恒指黑期升約78點，報24766點；道指期貨跌45點，報34889點。

【08：36】天工國際就Emerson狙擊發澄清公告：毫無根據且嚴重誤導

【08：35】【新冠疫苗】麗珠醫藥研新型冠狀病毒融合蛋白疫苗 指對Omicron有良好的保護力

【07：45】【新股IPO】清晰醫療1406超額認購5.17倍 1.6元下限定價、一手中籤率40%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】匯通達網絡9878下限43元定價 超購不足1倍一手中籤率43.9%（附分配結果連結）

【07：45】【開市9點半】議息紀要出爐 大摩薦2隻銀行股，淨息差改善將推動股價上漲

【07：45】港股ADR收報24783點，升65點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報57.98元，較港收市價低0.52元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報475.94元，較港收市價低0.26元或0.06%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報122.44元，較港收市價低0.06元或0.05%。

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【07：45】聯儲局今晨公布1月議息會議紀錄，暗示短期內適宜加息；未來大幅縮表也是合適的行動，市場繼續評估俄烏局勢，以及通脹上升對央行政策的影響，道指一度挫346點，尾段曾反覆轉升，收市跌54點，報34934點；標指升3點，報4475點；納指跌15點，報14124點。

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責任編輯：梁浩碩