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天工國際就Emerson狙擊發澄清公告：毫無根據且嚴重誤導

股市 08:36 2022/02/17

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天工國際就Emerson狙擊發澄清公告：毫無根據且嚴重誤導

天工國際 （00826） 就沽空機構Emerson狙擊發出澄清公告。天工國際指，Emerson指控公司在年報誇大產量及模具鋼利潤率，且指公司聲稱在全國模具鋼出口量里中佔有絕大部分份額。天工國際就此作出澄清，強烈否認該報告作出的不公平負面陳述及評論，認為毫無根據且嚴重誤導。

就Emerson指公司一直誇大其模具鋼產量，2020年的實際產量為約10萬噸，而非所呈報的18.1萬噸，天工國際指報告對公司產量的分析主要來自兩方面，即附屬公司天工愛和向中國特鋼企業協會呈報的8.4萬噸產量，及其所消耗的主要原材料作出的估計。

該報告聲稱，模具鋼及高速鋼的生產分別由天工愛和及天工工具新材料負責。天工國際指是錯誤陳述，表示天工愛和及天工工具新材料均擁有冶煉生產設施，根據市場需求靈活分配模具鋼及高速鋼的生產，指報告全然無視天工工具新材料。

對於被指誇大模具鋼毛利，估計其將其模具鋼毛利誇大了2.6倍，在其他條件相同的情況下，2020零年的實際EBIT僅為呈報數額的33%，天工國際指，雖然EBIT並非經審核數據，但可以從其他經審核財務數據中推算出來。因此，對有關指控感到遺憾，強調成本控制是集團的關鍵重點之一。

對於報告又指，於2019年，公司宣稱的模具鋼出口量甚至超過國家總量，天工國際指公司並無作出如此宣稱，指年報所列出口數字，是以集團的發票及出口備案為依據。

此外注意到，該報告對2020年全國出口數字（以及推算的二零一九年數字）的分析，乃是在mysteel.com刊發文章的一名作者對其追蹤的10多家出口商的出口數字進行的匯總，而非全國數字。對於該等匯總的準確性及該報告對集團佔全國出口份額的推斷，不予置評。

責任編輯：梁浩碩

港股 天工國際（00826）

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