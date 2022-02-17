▲ 【新冠疫苗】麗珠醫藥研新型冠狀病毒融合蛋白疫苗 指對Omicron有良好的保護力

麗珠醫藥 （01513） 與中國科學院生物物理研究所合作研發的「重組新型冠狀病毒融合蛋白疫苗」（「V-01」） 已完成序貫加強Ⅲ期臨床試驗的中期主資料分析，並獲得了關鍵性數據。

V-01兩針接種的II期臨床試驗資料已於2021年7月在《中華醫學雜誌》發佈，試驗結果顯示該疫苗具有優良的免疫原性和安全性，尤其在老年組中，疫苗相關不良事件的總體發生率低於相應的成人組。

絕對保護力約六成 指對Omicron亦有良好保護力

根據現階段分析的試驗結果顯示，V-01序貫加強後與兩針滅活疫苗對比，V-01序貫加強組和兩針滅活疫苗組人年發病率分別為6.73%和12.80%，具有顯著性差異（P=0.0012）；V-01序貫加強後的絕對保護力為61.35%， 具有顯著強優效性。V-01序貫加強絕對保護力已滿足世界衛生組織的標準。

是次試驗全部有效送檢標本中60個的新冠病毒基因分型一代測序均為Omicron（其餘仍在進行二代測序），表明V-01序貫加強對於Omicron感染導致的COVID-19可產生良好的保護力。同時， 未發現有值得關注的安全性問題。

V-01自2020年7月開始立項研發，並於2021年年初獲國家藥監局批准進行臨床試驗，以預防新型冠狀病毒感染所致疾病（COVID-19）。截至目前，麗珠單抗在V-01項目累計直接投入的研發費用約為5.1億元人民幣。

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編輯：姚卓然