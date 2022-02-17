友邦夥南非金融機構 成立保險科技業務

友邦(01299)宣布，成立一項全新的泛亞健康保險科技業務，名為「Amplify Health」，包括一家與南非金融機構Discovery Group Limited共同成立並覆蓋亞洲市場（中國内地、香港和澳門除外）的合資公司，以及一家為該三個市場另外設立的友邦保險全資附屬公司。Amplify Health將於友邦保險在亞洲領先市場和迅速增長的業務，以及為醫療保健行業的主要參與者投放一系列健康科技資產、專有數據分析和廣泛的健康專業知識。友邦指出這有助增加新業務價值，以及締造財務效益，如更佳的理賠表現和營運成本減省。此外，Amplify Health將通過向第三方客戶提供健康科技資產及服務，開創全新及龐大的增長機遇。

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根據協議及有待監管批准，Amplify Health將獲轉讓Discovery為亞洲區發展的健康知識產權之所有權及其全套科技資產、流程和分析技術，包括支撐現有「AIA Vitality」健康計劃的系統和能力。該等資產將從Discovery轉移至Amplify Health旗下、友邦保險之另一家全資附屬公司。該全資附屬公司亦將獲得Discovery在亞洲（中國内地、香港、澳門和日本除外）的「Vitality」知識產權之所有權；鑑於Discovery在中國内地、香港、澳門和日本的現有合作夥伴關係，該些地區的「Vitality」知識產權不包括在內。由於Amplify Health是一項保險科技業務，其資產負債表上不會承受核保風險，因此無須符合監管資本的直接規定。友邦保險將提供Discovery所持份額於首10年內應付的發展資本，總額不超過2億美元，並根據友邦保險當地業務的交付和表現結果，支付限於首10年營運期間的某些或有款項。

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友邦首席執行官李源祥形容，Amplify Health是我們從付款人到合作夥伴的醫療保健服務過程中自然而然邁出的下一步，讓我們在推動亞洲醫療保健發展服務和交付的轉型中發揮領導作用。

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