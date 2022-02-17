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【理財智慧】電視劇IT狗引起眾籌熱話 一文了解如何參與眾籌投資

理財智慧 17:56 2022/02/17

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早前VIU TV播映的電視劇《IT狗》成為不少網民茶餘飯後討論話題，即使已播映完畢，仍然有不少網民討論劇情和內容，引起不少人的共鳴。在劇中，有不少人物與劇情都是與現實事件環環相扣，例如星之子、磁能線、智能渣汁機、NFT等。

同場加映: 【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

對於創初創業而言，在研究和發展（R&D）中需要投入大量資金，即使有好的產品或點子，沒有資本一切都只限於空談。正如在電視劇中，幸得Johnny仔願意投資才可以繼續營運Paypay duck。因此眾籌平台出現，為一些企業提供融資的平台，本文便會向讀者簡略如何參加眾籌活動，尋找下一隻「Paypay Duck」。

眾籌

眾籌是一種新穎的籌款方式，公司或個人可以將項目或產品放在平台融資，有意的人士可以透過平台資助項目發展。融資主要分為回贈或和貸款式，但如果在香港進行眾籌行為，可能需要向證監會申請牌照，否則可被視為違法的集體投資。

回贈式眾籌：最常見於產品投資，例如在劇中出現的「磁能線」便是現實一例，科技新創公司Znaps成立於2015年，主力研發磁力接合的手機充電線，於當年在在眾籌平台Kickstarter發起眾籌，成功吸引7萬位投資者，募款金額達300萬加元，也於2016年獲政府頒發「香港資訊及通訊科技獎」初創企業銅獎，而出資者可以率先於市場獲得產品。

貸款式眾籌：即與銀行類似，向有需要資金的人士提供貸款，而供款人可以得到利息回報。對於一些初創公司或個人而言，可能因為沒有現金流、會計帳目等因素而不容易向銀行借貸，因此轉向網上P2P平台募款，他們會將金額、目的、利息放在平台上供投資人參考，但正如數年前內地P2P平台出現不良營運手法，現時已被法例禁止，但國外的P2P平台仍然存在。

曾俊華眾籌

前財政政司長曾俊華於2017年參加了香港特別行政區行政長官選舉，他在選舉期間透過FringeBacker舉行了一次眾籌活動，拍了一條短片，成功獲得5百多萬捐款，雖然他在選舉中落敗，但他的選舉眾籌活動在香港政治圈子而言是一個新穎的想法。

kickstarter

kickstarter成立於2009年，現時是全球最常用的眾籌平台，在2016年已經登錄香港及新加坡，主要提供了一個募資平台，項目覆蓋不同範疇，例如電影、音樂、產品等。投資人不能向募資人要求現金回報，只能提供非金錢回報，每個項目會收取募集資金5%的佣金。正如在《IT狗》中，不少產品最後都可能因為各種原因而未能研發成功，或未能滿足投資者當日的期望，因此投資前必先要慎選，而提案者也會定時更新資訊。

每一個專案都分為不同的套裝，愈高的金額可以獲得的回報愈多，例如以現時仍在眾籌的遊戲機保護套G-CASE為例，認繳金額由10港元到2,500港元不等，10元只有一個不附G-CASE的配件、如果認繳2,500元可以獲得兩套G-CASE套裝。

如何投資

不論有產品需要眾籌或參與眾籌都需要在kickstarter設置一個戶口，有意投資的讀者，只需要透過信用卡便可以用港元直接支付費用，付款後便會收到電郵通知，有任何更新也會通知讀者。可以按自己的需要去選購合適的投資項目，但如果投資的項目在到期日仍未達標，平台便會將投資的錢退還給投資者。

香港眾籌平台

FringeBacker是香港首個群眾集資平台，成立於2012年，有別於在kickstarter涉及不同領域，主要集中在慈善活動及一般活動集資使用，如果有意做慈善的讀者便可以多留意一下。

 

同場加映: 【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

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責任編輯：陳佳恩

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