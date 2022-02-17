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【美股焦點】Google仿傚蘋果改革隱私規則　Meta僅跌2%

股市 07:35 2022/02/17

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【美股焦點】Meta又中招 Google仿傚蘋果改革隱私規則

Google（谷歌，美：GOOG）周三宣布採用新的隱私規則，以減少Andriod設備上應用程式的追蹤。公司正為其廣告ID開發新的替代品，這是一組識別用戶設備的唯一字串，以保障用戶私隱。Meta跌2%，收報216.54美元。

蘋果去年採取了類似的舉措，顛覆了一些廣告企業，尤其是依賴跨應用程序跟踪用戶的大公司，比如Facebook（Meta，美：FB）。Facebook本月初表示，蘋果的隱私變化，將使今年銷售額減少約100億美元，消息令Meta市值單日蒸發2320億美元。

不過，Facebook似乎支持Google計劃實施其隱私調整的方式。產品營銷、廣告和業務副總裁Graham Mudd在Twitter上表示，很高興Google採用這種長期、協作的方式來保護隱私的個性化廣告，期待繼續與他們和行業合作，並加強隱私技術。

Google指，將在未來兩年繼續支持當前的廣告ID辨識，意味其他公司有時間作出更改。

*美國加息對滙市有何影響，外滙專家盧楚仁為你分析*

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【美股焦點】Google母企Alphabet宣布1拆20　上季業績超預期

美股 廣告 Meta Google Facebook

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