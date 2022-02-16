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【內房危機】恒大旗下足球隊一線球員最高減薪近9成　年薪最多僅得六位數？

股市 23:04 2022/02/16

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恒大旗下足球俱樂部一線球員最高減薪近9成　年薪最多僅得六位數？

恒大集團 （03333） 旗下的廣州足球俱樂部公布最新的薪酬體系，大幅下調球員薪資，當中一線球員的年薪起薪線由早前的9.6萬元（人民幣，下同），下調至6萬元，一線主力球員最高稅前年薪不得超過60萬元，早前這一數字為500萬元。

恒大擬退出中超班霸，傳廣東省政府考慮購入少數股權、其餘由國企接貨【下一頁】

廣州足球俱樂部今日公布《足球俱樂部球員定編及薪資標準》，就球隊編制以及球員薪資方案做出調整，當中一線隊總人數為30人，預備隊為20人，梯隊及女足分別有25人。除一線隊外，其餘三個隊伍的所有球員起薪線均為3.6萬元。

中國足協早前傳將再度削減內地男足球員的年薪上限，規定球員最高稅前年薪為300萬元，若消息確實，將是三年內第三次削減年薪封頂線。不過，廣州足球俱樂部是次調整後的最高年薪60萬元，則遠低於這一數字。

*美聯儲勢狂加息利好美元？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢*

相關文章：【內房危機】恒大債驚見跌穿10美元　融創中國遭降評後插逾1成

【恒大汽車708】恒大汽車首款電動車「恒馳5」　納工信部新車公示清單

 

港股 中國恒大（03333） 恒大 廣州 足球

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