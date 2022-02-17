【ET開市直擊】儲局議息無預期中鷹 利好市場氣氛？（附time code）

聯儲局議息紀出爐，卻無市場預期的強硬立場，美股隨即跌幅收窄，有利港股氣氛？另外，濠賭股上日炒上跑贏大市，金沙 （01928） 、永利 （01128） 午後急升6%，銀娛升逾半成；華潤電力 （00836） 發盈警後，股價逆市急插近一成，現階段怎部署？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。

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00：08 - 港股今日焦點速覽

01：07 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：32 - 亞太股市早段市況速報

03：08 - 港股上日市況速覽+北水盤路

04：17 - 美國聯儲局指短期內加息 市場已初步消化

06：58 - 烏克蘭、俄羅斯局勢升溫 全面開戰機會不大

08：20 - 港股於25000點仍有阻力 未受俄烏局勢影響

09：01 - 華潤電力 （00836） 從熱炒到捱沽 反映新能源股風光不再？

11：06 - 華潤電力 （00836） 股價為何大跌？剖析三大原因

14：13 - 預計華潤電力 （00836） 現價有支持？

14：41 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 25.1元買入蟹咗 現時怎處理？

16：12 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 大跌 華能國際 （00902） 影響如何？

16：42 - 電力股有望見底 談中國電力 （02380） 走勢分析

17：38 - 濠賭股炒上未算睇好 銀娛 （00027） 現價值搏率不高

21：32 - 新「七小福」速覽：蒙牛乳業 （02319） 、華潤啤酒 （00291） 、滔搏 （06110） 、港交所 （00388） 、友邦 （01299） 、新特能源 （01799） 、中集安瑞科 （03899）

24：20 - 潛力股推介：港華智慧能源 （01083）

26：26 - 潛力股推介：福耀玻璃 （03606）

28：40 - 港股開市前市況速報

30：35 - 消息股速覽：麗珠醫藥 （01513） 、醫思健康 （02138） 、香港興業國際 （00480） 、小鵬汽車 （09868） 、世荗 （00813）

31：27 - ET個股推介：中鐵建 （01186）

33：55 - 觀眾問股：加息vs「動態清零」哪樣影響港股較大？ 港股現已反映加息預期？

36：31 - 觀眾問股：疫情今年會否繼續拖低港股？ 傳統收租股冇運行？

38：34 - 觀眾問股：醫思健康 （02138） 現價可買入？

40：14 - 如疫情好轉 可留意希瑪眼科 （03309） 、濠賭股

40：35 - 觀眾問股：滔搏 （06110） 高於家鄉價 現價可高追

44：34 - 觀眾問股：融創中國 （01918） 現價可買入？ 上望幾多？前景點睇？

47：42 - 觀眾問股：小米 （01810） 25元買入、吉利汽車 （00175） 30元買入 守定沽好？

51：45 - 恒指明日季檢 中芯國際 （00981） 、郵儲銀行 （01658） 、香港電訊 （06823） 可炒染藍概念？

56：31 - 潛力股推介：嘉泓物流 （02130）

58：15 - 觀眾問股：中遠海運港口 （01199） 6.5元買入現可加注？ 止賺睇咩位？

1：00：14 - 觀眾問股：中遠海能 （01138） 3.4元有貨可補倉？

1：01：23 - 觀眾問股：中國電信 （00728） 現價可否買入？

1：03：04 - 港股、A股開市初段市況速報

1：03：27 - 財經日誌提提你

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