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【ET開市直擊】儲局議息無預期中鷹 利好市場氣氛？（附time code）

股市 11:00 2022/02/17

分享：

聯儲局議息紀出爐，卻無市場預期的強硬立場，美股隨即跌幅收窄，有利港股氣氛？另外，濠賭股上日炒上跑贏大市，金沙 （01928） 、永利 （01128） 午後急升6%，銀娛升逾半成；華潤電力 （00836） 發盈警後，股價逆市急插近一成，現階段怎部署？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）今早9時於《ET開市直擊》陪你開市。

Time code
00：08 - 港股今日焦點速覽　
01：07 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：32 - 亞太股市早段市況速報
03：08 - 港股上日市況速覽+北水盤路
04：17 - 美國聯儲局指短期內加息    市場已初步消化
06：58 - 烏克蘭、俄羅斯局勢升溫    全面開戰機會不大
08：20 - 港股於25000點仍有阻力   未受俄烏局勢影響
09：01 - 華潤電力 （00836） 從熱炒到捱沽   反映新能源股風光不再？
11：06 - 華潤電力 （00836） 股價為何大跌？剖析三大原因
14：13 - 預計華潤電力 （00836） 現價有支持？
14：41 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 25.1元買入蟹咗    現時怎處理？
16：12 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 大跌    華能國際 （00902） 影響如何？
16：42 - 電力股有望見底    談中國電力 （02380） 走勢分析
17：38 - 濠賭股炒上未算睇好    銀娛 （00027） 現價值搏率不高
21：32 - 新「七小福」速覽：蒙牛乳業 （02319） 、華潤啤酒 （00291） 、滔搏 （06110） 、港交所 （00388） 、友邦 （01299） 、新特能源 （01799） 、中集安瑞科 （03899）
24：20 - 潛力股推介：港華智慧能源 （01083）
26：26 - 潛力股推介：福耀玻璃 （03606）
28：40 - 港股開市前市況速報
30：35 - 消息股速覽：麗珠醫藥 （01513） 、醫思健康 （02138） 、香港興業國際 （00480） 、小鵬汽車 （09868） 、世荗 （00813）
31：27 - ET個股推介：中鐵建 （01186）
33：55 - 觀眾問股：加息vs「動態清零」哪樣影響港股較大？ 港股現已反映加息預期？
36：31 - 觀眾問股：疫情今年會否繼續拖低港股？ 傳統收租股冇運行？
38：34 - 觀眾問股：醫思健康 （02138） 現價可買入？
40：14 - 如疫情好轉    可留意希瑪眼科 （03309） 、濠賭股
40：35 - 觀眾問股：滔搏 （06110） 高於家鄉價    現價可高追
44：34 - 觀眾問股：融創中國 （01918） 現價可買入？  上望幾多？前景點睇？
47：42 - 觀眾問股：小米 （01810） 25元買入、吉利汽車 （00175） 30元買入     守定沽好？
51：45 - 恒指明日季檢  中芯國際 （00981） 、郵儲銀行 （01658） 、香港電訊 （06823） 可炒染藍概念？
56：31 - 潛力股推介：嘉泓物流 （02130）
58：15 - 觀眾問股：中遠海運港口 （01199） 6.5元買入現可加注？ 止賺睇咩位？
1：00：14 - 觀眾問股：中遠海能 （01138） 3.4元有貨可補倉？
1：01：23 - 觀眾問股：中國電信 （00728） 現價可否買入？
1：03：04 - 港股、A股開市初段市況速報
1：03：27 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。
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欄名 : ET開市直擊

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