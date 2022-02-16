【新股IPO】富衛擬最快本月底遞交上市申請 集資20億美元

消息指，李澤楷私人持有的富衛集團最快本月底向港交所遞交上市申請，預料或於今年5月或6月掛牌，集資約20億美元。富衛於去年12月宣布已通過私募融資14.25億美元，當時消息人士稱該輪融資對公司的估值約90億美元。

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稍早前，有傳富衛保險最初計劃到美國上市，及後卻打消其念頭，轉投香港上市，計劃在香港上市前集資2億美元（約15.6億港元），並透過私人配售，並引入了兩名新投資者，分別為歐力士及華泰證券 （06886） 。

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記者：張以正