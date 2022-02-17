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【新股IPO】內地企業首次重返美股上市　美華國際首日升近3成

新股IPO 07:31 2022/02/17

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內地企業重返美股上市

內地醫療器械供應商美華國際（美：MHUA）在納斯達克交易所首日掛牌，該股最終以招股價區間中間10美元定價，高見14.8美元，最多升48%，收市報12.92美元，升29.2美元，成交1675萬美元，是自內地收緊企業赴海外上市以來，第一隻再度赴美上市的中概股。盤後股價回吐9.8%，報11.65美元。

網絡安全審查新規明起實施，小型中企逐漸重返美國IPO，料不會成為審查目標【下一頁】

美華國際是次上次將集資5000萬美元，市值達2.5億美元。公司自1990年成立，主要提供包括口罩、各種管類、敷料敷貼等一、二、三類產品。

而公司的產品在國內市場及海外市場均有銷售佈局，當中國內市場銷售產品種類超過800種，出口產品種類超120種，覆蓋歐洲、北美、南美、非洲和大洋洲等30多個國家，主要售予醫院、藥店、醫療機構以及醫療設備公司。

美聯儲勢狂加息利好美元？外滙專家盧楚仁分析歐元英鎊走勢（立即收看）

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【內房危機】中梁百悅智佳服務放棄IPO　向碧桂園服務出售逾9成股權　中梁控股跌3%

記者：梁安琪

 

 

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美股 醫療機構 銷售 口罩 中國概念股 IPO 中國 美國 集資

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