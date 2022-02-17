【新股IPO】內地企業首次重返美股上市　美華國際首日升近3成

▲ 內地企業重返美股上市

內地醫療器械供應商美華國際（美：MHUA）在納斯達克交易所首日掛牌，該股最終以招股價區間中間10美元定價，高見14.8美元，最多升48%，收市報12.92美元，升29.2美元，成交1675萬美元，是自內地收緊企業赴海外上市以來，第一隻再度赴美上市的中概股。盤後股價回吐9.8%，報11.65美元。

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美華國際是次上次將集資5000萬美元，市值達2.5億美元。公司自1990年成立，主要提供包括口罩、各種管類、敷料敷貼等一、二、三類產品。

而公司的產品在國內市場及海外市場均有銷售佈局，當中國內市場銷售產品種類超過800種，出口產品種類超120種，覆蓋歐洲、北美、南美、非洲和大洋洲等30多個國家，主要售予醫院、藥店、醫療機構以及醫療設備公司。

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記者：梁安琪