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【加密貨幣】據報全球最大加密貨幣交易幣安 遭SEC調查與創辦人公司關聯

股樓投資 23:27 2022/02/16

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《華爾街日報》引述知情人士報道，美國證券交易委員會（SEC）正在調查全球最大加密貨幣交易所幣（Binance）的美國分部和與幣安創始人趙長鵬有關聯的兩家交易公司之間的關係。

報道指，兩家交易公司Sigma Chain AG和Merit Peak Ltd擔任在幣安美國交易所交易加密貨幣的做市商。而據幣安前高層表示，截至去年年底，這兩家公司一直由趙長鵬控制。

同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

知情人士透露，SEC要求幣安提供有關這兩間交易商的信息，尤其關注幣安如何向客戶披露其與這些交易公司的聯繫。

幣安美國交易所在其網站上稱，相關莊家可以在該交易所進行交易，但未說明哪些公司可以這樣做。

幣安美國交易所發言人不予就SEC的調查置評。並表示，幣安致力於維護最高的合規標準。

【美股部署】大摩料美股將現波動　嚴選17隻防禦型股份應對 【下一頁

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同場加映：【溫股知新】藍籌業績期在即 生科金融股分析

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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