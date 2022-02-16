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【集體回憶】任天堂3DS、Wii U網上商店 今年8月起分階段結束服務

環球政經 23:30 2022/02/16

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任天堂今天（16日）宣布，旗下3DS手提遊戲機及Wii U家用遊戲機的網上商店「Nintendo eShop」，將會分階段結束服務，預計在2023年3月下旬的限期過後，用戶將無法下載遊戲。

【青姐話】疫情無限    唯有等V彈  

根據任天堂提供的時間表，Nintendo eShop內之餘額補充，將於今年8月30日結束；而到了2023年3月下旬，用戶將會無法在網上商店下載遊戲，下載免費遊戲（包括體驗版）及兌換所持下載序號之服務將同時結束。

用戶已購買的下載版遊戲和新增內容，將來可以再次下載，但任天堂亦強調，再次下載之服務亦預定於今後結束，不過就未有指明日期，任天堂稱詳情需留意後續公布。

【2022年部署】滙豐維持恒指本年目標28030點 薦買12隻價值型港股【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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