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【半導體】Intel斥資54億美元 收購以色列晶片代工商Tower

股樓投資 00:09 2022/02/17

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晶片生產商英特爾（Intel，美：INTC）周二（15日）宣布，以54億美元收購購以色列晶圓代工廠 Tower Semiconducto，以應對日漸飆升的半導體需求。

Intel以每股53美元的價格收購Tower，遠高於周一在的收盤價33.13美元的60%。這是Intel有史以來規模第4大的收購交易，僅次於對Altera (ALTR)、Mobileye和McAfee的收購，Intel對Tower支付的溢價更超過了對Altera和Mobileye的溢價。

同場加映：【青姐話】疫情無限 唯有等V彈

全球半導體短缺，此次收購將加深Intel在由全球最大晶片製造商台積電（美：ITSM）的競爭。Tower一直在以色列、美國德薩斯州和日本的投資，以提高200和300毫米晶片的產能。該公司為無廠半導體公司以及集成設備製造商提供服務，每年可生產超過200萬片晶圓。

Intel行政總裁 Pat Gelsinger 表示，Tower的技術儲備、市場覆蓋範圍等，將有助於擴大Intel 晶圓代工服務，並使Intel成為全球晶圓代工服務的重要提供者。

【美股部署】大摩料美股將現波動　嚴選17隻防禦型股份應對 【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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