▲ 【美股焦點】Nvidia業績再創季度新高 超市場預期

Nvidia（NVDA）在美股收市後公布截至1月31日止的第四財季業績，繼續錄得破紀錄的收入，達76.4億美元，按年增長53%，超市場預期的74.18億美元，遊戲、數據中心及專業可視化市場平台的季度和年度收入均創歷史新高。經調整的每股盈利為1.32美元，按年增長69%，勝預期的1.22美元。第四季股息0.04美元。

按季表現方面，經調整的每股盈利增長13%，收入增長8%，經調整的每股盈利及收入預期為增長4%。

由於近日Nvidia已大升，Nvidia業績公布後，盤後跌1.8%，收報260.4美元。

至於2022財年全年業績，收入達269.1億美元，按年升61%，經調整的每股盈利為4.44美元，按年增長78%。

Nvidia始創人黃仁勳表示，Nvidia計算平台需求巨大，集團正在推動人工智能、數字生物學、氣候科學、遊戲、創意設計、自動駕駛汽車和機器人技術的進步。

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記者：譚志偉