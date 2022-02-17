【美股業績】Shopify挫16%　上季收入按年增41%至13.8億美元

▲ Shopify上季收入按年增41%至13.8億美元

Shopify（美：SHOP）最低曾見720美元，最多跌19.1%，收市跌16%，收報746.85美元。Shopify公布上季業績，期內收入達13.8億元（美元，下同），按年增長41%；期內Shopify由盈轉虧，錄得3.71億元的淨虧損，對比去年同期盈利1.24億元。

上季經調整淨利潤接近1.73億元，較去年同期的1.99億元，下跌13.1%。

此外，Shopify上季的商品交易總額（GMV）達541億元，按年增31%；期內訂閱解決方案的收入達3.5億元，按年增長26%。

去年全年Shopify合共錄得近46.12億元，按年增長57%；全年經調整淨利潤達8.14億元，對比2020年同期的4.91億元，增長65.8%。

公司預計，封城措施以及政府收緊防疫政策的情況會在2022年上半年重演，再加上其與主題開發者的部分合約條款會在今年下半年才生效，因此預計今年全年的收入增長速度將不會高於2021年的57%。

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